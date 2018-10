Fine settimana con bel tempo e temperature gradevoli, ma da lunedì cambia lo scenario

Dopo l'instabilità che caratterizzerà buona parte dell'Italia almeno fino mercoledì, a seguire è attesa l'espansione dall'Atlantico di un campo di alta pressione, il quale si espanderà progressivamente verso il cuore dell'Europa nel corso dei prossimi giorni, ripristinando condizioni di tempo via via più stabile tanto che già da giovedì-venerdì anche l'Italia potrà beneficiare dei suoi effetti stabilizzanti.

Le temperature guadagneranno ancora qualche grado portandosi su valori gradevoli e molto miti (per il periodo) a inizio weekend, ma sull'Europa nordorientale inizierà a scavarsi un nucleo di aria fredda ed instabile che rapidamente sembra intenzionato a scendere di latitudine fino a coinvolgere anche l'Italia a partire da est.

METEO VENERDI'.

Sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, ad eccezione di residui disturbi all'estremo Sud e in Sardegna legati agli sbuffi orientali che determineranno gli ultimi fenomeni, in esaurimento con tendenza a rasserenamenti.

Clima mite, specie al Centro-Nord, dove si potranno raggiungere punte di 25/26°C.

METEO SABATO.

Alta pressione allungata dall'Atlantico al Mediterraneo centrale, Italia compresa, garanzia di tempo stabile e in prevalenza soleggiato seppur a tratti offuscato da alcune velature o strati alti, in un contesto climatico sempre piuttosto mite per il periodo.

METEO DOMENICA.

Possibile graduale peggioramento a partire dalle regioni orientali per l'avvicinamento del nucleo freddo e instabile dall'Europa nordorientale.

In tale contesto anche le temperature dovrebbero subire un calo, più marcato dalla sera sul versante adriatico.