Fine settimana con maltempo diffuso su tutta la Penisola

Maltempo su Nordovest e Toscana, meglio altrove ma peggiora entro sera al Nordest. Sabato 24: Instabile su Nordest e tirreniche, meglio su adriatiche e Ionio. Domenica 25: Maltempo al Centro-Sud, più stabile al Nord ma cieli foschi in pianura

Oggi Venerdì 23 Novembre: Nord: Peggiora al Nordovest con piogge in intensificazione e in estensione entro sera a Triveneto ed Emilia Romagna. Neve dai 1200m. Temperature in lieve calo, massime tra 7 e 12. Centro: Nubi e piogge in Toscana, nuvoloso altrove per nubi medio-alte anche compatte, specie su alto Lazio, Umbria e zone interne marchigiane. Temperature in rialzo, massime tra 14 e 18. Sud: Parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte e stratificate, più frequenti sulle aree peninsulari. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 20.

Sabato 24 Novembre Nord: Piogge al mattino su Lombardia e Nordest, neve sulle Alpi dai 1400m, fenomeni in attenuazione in giornata. Più sole al Nordovest. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 15. Nuvoloso su regioni tirreniche, Umbria e interne abruzzesi con piogge in attenuazione entro sera. Asciutto sulle coste adriatiche. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 19. Sud: Nubi irregolari su Campania e alta Puglia con piovaschi, parzialmente nuvoloso e più asciutto altrove. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 21.

Domenica 25 Novembre: Nord: Nuvoloso sulla Pianura Padana per foschie spesse, nebbie o nubi basse, in parziale diradamento diurno. Più sole su Alpi e Liguria. Temperature stabili, massime tra 11 e 13. Centro: Nubi diffuse con piogge e rovesci sparsi, a tratti intensi su basso Lazio, basse Marche ed Abruzzo. Più asciutto in Toscana. Temperature in calo, massime tra 13 e 15. Sud: Maltempo diffuso con piogge e temporali, specie sulle regioni tirreniche, ma in attenuazione in serata in Puglia. Temperature stabili, massime tra 17 e 21.