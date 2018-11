Fine settimana, due perturbazioni attraversano lo Stivale

Una prima perturbazione, seppur debole, raggiungerà venerdì le regioni settentrionali e l'alto Tirreno, Sardegna compresa, per poi spostarsi sabato al Centro-Sud attardandosi fino a domenica sulle regioni ioniche. Nel frattempo pausa più stabile prima al Nord poi sulle regioni centrali, ma nella giornata di domenica dall'Atlantico si sgancerà un nuovo fronte destinato soprattutto all'arco alpino centro-occidentale ma che coinvolgerà anche l'alto Tirreno e parte del Triveneto.

SABATO: Migliora al Centro-Nord con schiarite a tratti ampie, intervallate però da banchi di nebbia fino al mattino sulla Val Padana e dall'arrivo di nubi alte e stratificate da nord-ovest che offuscheranno il cielo divenendo compatte in serata quando i primi fiocchi ricompariranno sui confini franco-svizzeri oltre i 1700m. La vecchia perturbazione si attarderà al Sud e a inizio giornata anche al Centro, con piogge e rovesci sulle tirreniche, ioniche e qualche fenomeno fin sulle Marche. In giornata migliora al Centro e piogge che si concentreranno su centro-est Sicilia, Calabria e Puglia.

DOMENICA. La stessa perturbazione agirà sul versante ionico tra Sicilia e Calabria con piogge e rovesci sparsi per gran parte della giornata. Altrove sole e velature, ma con nubi più compatte e produttive sulle Alpi. Ora dopo ora fenomeni in intensificazione sulle Alpi ma con neve in netto rialzo, fino a 2200m ad ovest, 1800m ad est. Fenomeni sporadici sulla Val Padana salvo qualche pioggia in più a fine giornata su Spezzino e Triveneto.