Flop a Ovindoli, ma Roccaraso accoglie 9mila turisti con successo

La neve attira migliaia di turisti a Roccaraso, ma a Ovindoli la partecipazione è stata deludente. I sindaci criticano le promesse via social.

Circa 9.000 persone hanno affollato Roccaraso per una giornata sulla neve, con una presenza che ha superato le aspettative. In particolare, 5.000 turisti sono giunti a bordo di 50 autobus autorizzati, che avevano prenotato tramite la piattaforma online del Comune. Tuttavia, il bilancio non è stato privo di intoppi: tre mezzi sono stati respinti perché i rispettivi autisti non hanno mostrato la ricevuta di prenotazione. La gestione degli arrivi, sebbene complessa, ha visto solo qualche difficoltà marginale, e il numero di turisti previsti per il pomeriggio sembra confermare il successo dell'iniziativa.

Al contrario, Ovindoli ha registrato un flop. I circa 500 sciatori che si sono presentati per approfittare delle piste sono arrivati a bordo di 10 autobus, numeri ben lontani dalle previsioni iniziali. Nonostante la presenza di alcuni tiktoker che avevano promesso un'ampia affluenza, la realtà è stata ben diversa, con il sindaco Ciminelli che ha ammesso che la partecipazione è stata inferiore alle aspettative.

A queste delusioni si è aggiunta la polemica sollevata dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che ha criticato l'operazione pubblicitaria via social media, definendola una vera e propria “invasione annunciata” che si è rivelata un fallimento. Secondo Borrelli, gli annunci su TikTok hanno creato aspettative irrealistiche e, alla fine, l'iniziativa non ha portato ai risultati sperati. Nonostante le contromisure e i preparativi da parte delle autorità locali, le forze dell'ordine non hanno dovuto affrontare un numero di turisti tale da giustificare gli sforzi e le risorse messe in campo.

Alla fine, Roccaraso si è dimostrata ancora una volta una destinazione di punta per il turismo invernale, mentre Ovindoli ha fatto i conti con una realtà meno entusiasta di quella promessa sui social.