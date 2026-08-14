Fossacesia, colpito mentre difende il figlio: avviato l’iter per certificare morte encefalica

Il 50enne Diomede Barchiesi è ricoverato a Pescara: diagnosticata la morte encefalica, iniziato il periodo di osservazione previsto dalla legge dopo il grave trauma cranico.

Sono ore decisive all’ospedale di Pescara per Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano rimasto gravemente ferito dopo essere intervenuto durante una lite che coinvolgeva il figlio diciottenne sul lungomare di Fossacesia, in provincia di Chieti. La Asl di Pescara ha comunicato l’avvio della procedura prevista per l’accertamento e la certificazione della morte encefalica.

A seguito degli accertamenti clinici e strumentali, i medici hanno riscontrato la morte encefalica ed è quindi iniziato il cosiddetto periodo di osservazione. La Direzione medica dell’ospedale ha convocato il collegio incaricato delle verifiche previste dalla normativa. La procedura ha una durata non inferiore a sei ore, durante le quali vengono ripetuti gli accertamenti necessari; solo al termine potrà essere formalmente completata la certificazione.

Il grave episodio risale alla notte tra sabato e domenica. Secondo la ricostruzione finora emersa, Barchiesi sarebbe intervenuto nel tentativo di proteggere e separare il figlio 18enne, coinvolto in una discussione con altri giovani. In quel frangente il cinquantenne sarebbe stato raggiunto da un violento pugno al volto sferrato da un giovane maggiorenne. La caduta successiva avrebbe provocato un gravissimo trauma cranico e lesioni cerebrali.

Soccorso dal personale del 118, Barchiesi era stato trasportato in condizioni estremamente critiche e successivamente ricoverato in Rianimazione a Pescara, dove le sue condizioni sono rimaste disperate nonostante le cure.

Sul fronte giudiziario proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire con precisione quanto accaduto durante la lite e stabilire le singole responsabilità. Un giovane coinvolto nell’episodio risulta indagato nell’ambito dell’inchiesta.

La Asl ha fatto sapere che ulteriori informazioni saranno diffuse al termine del periodo di osservazione, mantenendo il massimo rispetto per la riservatezza di Barchiesi e dei suoi familiari.