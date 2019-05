Freddo e gelate notturne sulle regioni del nord, miglioramento al centro sud

METEO, RISVEGLIO ANCORA FREDDO - Anche stamattina ritroviamo temperature minime decisamente basse non solo al Nord ( sebbene qui rispetto a ieri ci sia stato un lieve incremento ), ma anche al Centrosud. Si tratta dell'eredità dell'irruzione artica dei giorni scorsi, con il deposito dell'aria fredda nei bassi strati complice anche la graduale attenuazione del vento.

Al Nord ancora gelo in montagna, con valori fino a -10°C a 1800-2000m, specie sulle Alpi centro-orientali: -10°C a Livigno, -6°C a Dobbiaco, -5°C ad Asiago, -3°C a Cortina d'Ampezzo, gelate quasi fin sul fondovalle dove i valori sono vicini allo 0°C ( 2°C a Bolzano ): per salvare le vigne si è dovuto ricorrere al metodo delle lanterne riscaldanti, come nel caso della Valle Isarco. In Valpadana minime diffusamente sotto i 7-8°C, localmente sin verso i 3-4°C nelle aree rurali e soprattutto in Emilia; gelate sull'Appennino modenese.

Minime sotto i 5-6°C anche sulle aree interne del Centro e Sardegna: 2°C ad Arezzo e Orvieto, 4°C a Frosinone; gelate in Appennino con 0°C a l'Aquila, -1°C ad Amatrice. Freddo infine anche al Sud, con minime fino a 4-6°C sulle aree interne lontano dal mare, in particolare su Campania e Murge.

Nelle prossime ore massime in generale aumento, ma più marcato al Nord e sulle tirreniche dove si potranno superare i 20°C; si tratterà comunque di valori in linea con le medie o ancora lievemente al di sotto.

Mercoledì l'arrivo di una perturbazione determinerà un calo delle temperature al Nord ( massime di 13-16°C, superiori in Emilia Romagna ), mentre al Centrosud avremo un rialzo complici i venti di Scirocco, con valori fino a 17-20°C o localmente superiori.

Giovedì avremo invece un calo al Centro contestualmente al peggioramento, netta ripresa al Nord ma anche al Sud e sulle Isole; massime generalmente comprese tra 17 e 22°C, fino a 24-26°C al Sud e Isole Maggiori.

Venerdì giornata molto mite ovunque, con massime in genere comprese tra 20°C e 25°C, ma punte anche localmente superiori, mentre nel weekend e in particolare domenica, ci attendiamo un nuovo calo termico per venti da Nord.