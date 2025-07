Fresco persistente e niente caldo africano sull’Italia almeno fino a Ferragosto

Correnti nord-occidentali bloccano l’afa africana: prime due settimane di agosto fresche e instabili, con piogge frequenti e temperature spesso sotto la media stagionale.

L’inizio di agosto si profila decisamente più fresco del consueto su gran parte del Paese. Secondo le ultime analisi modellistiche, l’Italia resterà coinvolta da correnti atlantiche settentrionali, capaci di tenere lontane le temute ondate di calore africano. La situazione sinottica evidenzia una dorsale anticiclonica ben strutturata sulla Scandinavia, dove si registrano temperature eccezionalmente alte, mentre sull’Europa centrale, i Balcani e l’Italia si conferma una tendenza opposta, con anomalie termiche negative e precipitazioni superiori alla media, specialmente sulle regioni adriatiche e lungo la dorsale appenninica.

Nel periodo compreso tra il 28 luglio e il 4 agosto, l’intera Penisola si manterrà più fresca della norma, in un contesto di instabilità atmosferica diffusa. Le mappe pluviometriche segnalano un surplus di piogge soprattutto sul Mediterraneo centro-orientale, in particolare su Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria ionica. Le cause sono riconducibili alla presenza di ondulazioni cicloniche che spingono impulsi perturbati verso il margine orientale dell’anticiclone delle Azzorre, rafforzando il flusso d’aria fresca e instabile.

Tra il 4 e l’11 agosto, la configurazione sinottica si consolida: l’Italia e l’Europa centro-orientale continuano a essere coinvolte da una saccatura a 500 hPa, che mantiene attiva una circolazione instabile e dinamica. Le temperature rimarranno sotto la media, soprattutto al Centro-Sud, mentre le precipitazioni si manterranno frequenti su dorsali montuose e aree interne. Solo le zone più settentrionali della Penisola Iberica e del Nord Italia risentiranno in misura minore di tale raffreddamento.

Un primo cambio di rotta sembra affacciarsi tra l’11 e il 18 agosto: le anomalie termiche tendono a tornare positive sull’Europa occidentale e su parte dell’Italia centro-settentrionale, mentre il Sud resterà ai margini, con valori ancora leggermente inferiori alla media. Contestualmente, le precipitazioni calano sul Mediterraneo, lasciando spazio a condizioni più asciutte e soleggiate.

Le previsioni di dettaglio per la settimana che va dal 6 all’11 agosto mostrano una situazione in progressivo miglioramento:

Nord Italia : prevale il sereno sulle Alpi, mentre su pianure e litorali si alternano nubi sparse e schiarite ; residui fenomeni su Dolomiti e Alpi centrali solo nella prima parte della settimana.

Centro : stabile sul versante tirrenico con cieli limpidi sulla Capitale e le coste, mentre qualche pioggia residua interessa l’entroterra abruzzese e il Gran Sasso fino al 7 agosto.

Sud: più variabile tra Campania interna, Molise e Puglia, ma con netta tendenza al miglioramento da venerdì 8 agosto. Le Isole Maggiori (Sicilia e Sardegna) godranno per lo più di tempo stabile e soleggiato.

Dal 9 agosto in poi, un consolidamento dell’alta pressione porterà giornate serene su quasi tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per locali annuvolamenti pomeridiani sulle aree montuose del Centro-Sud. Le temperature torneranno gradualmente in linea con le medie, senza però raggiungere i picchi tipici dell’estate africana.