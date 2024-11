Furgone si schianta sul guardrail: muore un uomo durante il trasporto

Incidente mortale sull'A24 nel tratto teramano: un 61enne napoletano perde la vita. Indagini in corso, tra le ipotesi lo scoppio di uno pneumatico.

Tragedia lungo l'autostrada A24, nel tratto che attraversa la provincia di Teramo, dove un uomo di 61 anni, originario di Napoli, è morto in un incidente stradale. La vittima era alla guida di un furgone che, per ragioni ancora da accertare, si è schiantato violentemente contro il guardrail.

Il drammatico impatto è avvenuto nella giornata di ieri, sotto gli occhi di altri automobilisti che hanno immediatamente lanciato l’allarme. I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto: un’ambulanza del 118 ha preso in carico l’uomo, che versava in condizioni critiche. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei sanitari, il 61enne è deceduto durante il trasporto verso l’ospedale.

Le autorità hanno avviato indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, si considera la possibilità che il sinistro sia stato causato dallo scoppio improvviso di uno pneumatico, evento che potrebbe aver fatto perdere al conducente il controllo del mezzo. Gli inquirenti stanno inoltre valutando eventuali contributi da parte delle condizioni stradali o meccaniche del veicolo.

L'incidente ha bloccato temporaneamente la circolazione sull’A24, causando lunghe code e disagi per gli automobilisti. Il tratto autostradale interessato è stato messo in sicurezza dalla Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi necessari per raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica.

L’uomo, descritto come un lavoratore dedito e una persona stimata nella sua comunità, lascia un vuoto tra i familiari e gli amici. Il tragico evento è l’ennesimo episodio che accende i riflettori sulla sicurezza stradale, tema sempre più centrale nelle campagne di sensibilizzazione e prevenzione degli incidenti.

Questo ennesimo dramma su strada riporta l’attenzione sull’importanza della manutenzione dei veicoli, come la verifica regolare degli pneumatici, e della prudenza alla guida, in particolare sui tratti autostradali ad alta velocità. Le autorità invitano tutti gli automobilisti a rispettare le norme di sicurezza per evitare tragedie simili.