Giornata consapevolezza autismo, famiglie in equilibrio precario

Per il 2 aprile, Giornata per la consapevolezza sull'autismo, non luci blu e palloncini, ma un messaggio alle istituzioni: proposte per una gestione sostenibile dell'emergenza Covid-19 da parte delle famiglie con autismo che già nel quotidiano vivono un equilibrio precario.

L'appello è di Autismo Abruzzo Onlus che propone di raccogliere proposte oltre a quelle ricevute dalle onlus Autismo Lazio, Autismo Campania, Genitori Autismo Molise e Sos Autismo.

Tra le richieste, 'libertà di uscire, nell'uso dell'auto e nella frequentazione di luoghi isolati dove poter gestire comportamenti problematici e lo stress accumulato'.

Poi, un pass che segnali alle Forze dell'Ordine la presenza di una persona autistica, per evitare lungaggini nell'identificazione. E ancora, attivazione in ogni comune di un'Unità speciale per l'assistenza sanitaria a domicilio per persone con autismo e consegna a domicilio di beni di prima necessità e farmaci per cui esiste già il n.verde nazionale 800.065510.