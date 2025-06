Giovane annega nel lago Sinizzo, raccolta fondi per il rimpatrio

Rahmat Hussain, ventenne pakistano, ha perso la vita nel lago Sinizzo: la comunità si mobilita per sostenere la famiglia e riportare la salma a casa.

Un drammatico episodio ha colpito la comunità di San Demetrio ne’ Vestini, dove Rahmat Hussain, un giovane di circa 20 anni, originario del Pakistan, ha perso la vita per annegamento nel lago Sinizzo. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 2 giugno, durante una giornata trascorsa all’aperto con alcuni amici. Il giovane lavorava in un ristorante a L’Aquila e viveva in città da tempo.

L’area in cui è avvenuto l’incidente è spesso frequentata da residenti e visitatori, nonostante il lago non sia ufficialmente balneabile. Secondo le prime ricostruzioni, Rahmat sarebbe entrato in acqua per un bagno, ma poco dopo non è più riemerso. I presenti hanno subito lanciato l’allarme, facendo intervenire i vigili del fuoco e i sommozzatori, che hanno avviato le operazioni di ricerca. Il corpo è stato recuperato dopo ore di lavoro, anche grazie all’uso di sonar e attrezzature subacquee.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e in particolare quella pakistana residente nella zona. In risposta alla tragedia, è stata avviata una raccolta fondi da parte dell’associazione culturale Rilindja, con l’obiettivo di sostenere economicamente il rimpatrio della salma. A questa iniziativa si è affiancato anche il Comune di San Demetrio, che ha aperto un conto corrente dedicato, attivo fino al 15 giugno, per raccogliere ulteriori contributi.

Rahmat era conosciuto per la sua determinazione e il desiderio di costruirsi un futuro in Italia. Aveva frequentato i corsi del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) nell’anno scolastico 2022/2023, dimostrando impegno e serietà. Il ricordo di chi lo ha conosciuto restituisce l’immagine di un giovane volenteroso e rispettoso.

L’ambasciata pakistana è stata informata dell’accaduto e sta collaborando con le autorità locali per il coordinamento delle procedure di rimpatrio. Anche lo zio di Rahmat, residente in Abruzzo, è coinvolto nell’organizzazione delle attività necessarie.

Chi desidera contribuire può farlo attraverso bonifico bancario all’associazione Rilindja, contattando il numero 338.3466574, oppure tramite il conto messo a disposizione dalla Tesoreria Comunale di San Demetrio. Un gesto concreto di solidarietà, che sta coinvolgendo decine di persone nel tentativo di offrire una sepoltura dignitosa al giovane scomparso prematuramente.