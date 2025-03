Giovane calciatore trovato morto sotto il ponte di Salle: ipotesi suicidio

Il 26enne, originario di Montebello di Bertona e residente a Loreto Aprutino, giocava nella squadra locale di calcio a cinque.

Un tragico evento ha scosso le comunità di Montebello di Bertona e Loreto Aprutino: un giovane di 26 anni è stato ritrovato senza vita sotto il ponte di Salle, nei pressi di Caramanico Terme. Le autorità ipotizzano un gesto volontario, ma le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell'accaduto.

Il giovane, residente a Loreto Aprutino ma originario di Montebello di Bertona, era noto per la sua passione per il calcio a cinque, sport che praticava nella squadra del paese. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità sportiva locale.

Il ponte di Salle, alto oltre 100 metri, è tristemente noto per episodi simili. In passato, altre persone hanno perso la vita precipitando da questa struttura, rendendo urgente una riflessione sulla necessità di implementare misure di sicurezza più efficaci per prevenire ulteriori tragedie.

Le operazioni di recupero del corpo sono state particolarmente complesse a causa della natura impervia dell'area sottostante il ponte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso alpino e i carabinieri della compagnia di Popoli, che stanno conducendo le indagini per comprendere le motivazioni dietro questo drammatico evento.

La notizia ha sconvolto le comunità di Montebello di Bertona e Loreto Aprutino, dove il giovane era molto conosciuto e apprezzato. Amici, familiari e compagni di squadra si sono stretti nel dolore, ricordando il 26enne come una persona solare e sempre disponibile.

Questo ennesimo episodio solleva interrogativi sulla frequenza di tali tragedie legate al ponte di Salle. Le autorità locali sono chiamate a valutare interventi mirati per aumentare la sicurezza della struttura e promuovere iniziative di supporto psicologico per prevenire gesti estremi.

In attesa dei risultati definitivi delle indagini, l'intera comunità si unisce nel cordoglio per la perdita di una giovane vita spezzata troppo presto.