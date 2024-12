Grave incidente tra due furgoni a Teramo: tre feriti, traffico bloccato

Scontro frontale nel pomeriggio a Piano d’Accio, le condizioni dei coinvolti non sono gravi, ma l’impatto è stato violento.

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Piano d’Accio, Teramo, coinvolgendo due furgoni che si sono scontrati frontalmente. L’impatto, avvenuto attorno alle 15, ha coinvolto un furgone cassonato appartenente a un’impresa edile e un’auto furgonata, provocando tre feriti tra le quattro persone coinvolte.

Gli operatori sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze, hanno trasportato i feriti presso il locale ospedale. Le condizioni delle persone risultano diverse tra loro, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Teramo, che si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico, rimasto paralizzato per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.

Le cause dell'incidente, che ha visto uno scontro violento tra i due veicoli, sono al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due furgoni potrebbe aver invaso la corsia opposta per una distrazione o un problema tecnico, ma ulteriori accertamenti sono in corso per chiarire le dinamiche.

Il sinistro ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione nella zona, spesso già congestionata, mentre i mezzi di soccorso e le autorità hanno lavorato per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Le operazioni di recupero dei veicoli e la messa in sicurezza della strada si sono concluse nel tardo pomeriggio.