Guerra in Medio Oriente, minacce tra Iran e Trump mentre cresce tensione globale

Missili, raid e diplomazia incerta segnano l’escalation tra Iran, Stati Uniti e Israele, mentre la comunità internazionale teme nuove vittime, crisi energetica e instabilità regionale.

Nel pieno dell’escalation in Medio Oriente, il confronto tra Iran e Stati Uniti si fa sempre più duro. Il presidente americano Donald Trump ha avvertito che Washington potrebbe reagire con una forza “venti volte superiore” qualora Teheran decidesse di bloccare il traffico petrolifero nello strategico Stretto di Hormuz, passaggio fondamentale per il commercio energetico mondiale.

Il leader statunitense ha sottolineato che un eventuale blocco del transito petrolifero rappresenterebbe un vantaggio per Paesi come la Cina, fortemente dipendenti dalle rotte energetiche del Golfo. Nonostante le minacce, Trump ha lasciato aperta la possibilità di un dialogo, dichiarando alla rete televisiva Fox News che potrebbe valutare un confronto diretto con l’Iran se le condizioni lo permetteranno.

Da Teheran la risposta è arrivata con toni altrettanto duri. Il capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Ali Larijani, ha respinto le pressioni americane affermando che l’Iran “non teme minacce vuote” e invitando Washington a fare attenzione alle conseguenze di un’ulteriore escalation militare.

Nel frattempo il bilancio della guerra continua a crescere. Secondo fonti governative iraniane, i morti dall’inizio del conflitto sarebbero oltre 1.300, tra cui più di 200 tra donne e bambini. Le autorità di Teheran denunciano inoltre attacchi contro strutture sanitarie e infrastrutture civili.

Sul terreno, la tensione resta altissima. L’Iran ha lanciato nuovi missili balistici e droni verso diversi obiettivi nella regione del Golfo Persico, mentre le difese aeree di Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Kuwait hanno intercettato parte degli attacchi. I Pasdaran hanno inoltre rivendicato un bombardamento contro la base militare statunitense di Al-Harir, nel Kurdistan iracheno.

Anche il fronte Israele-Libano resta incandescente. L’Idf ha ordinato l’evacuazione di alcune aree nelle città costiere libanesi di Tiro e Sidone, annunciando imminenti raid contro le infrastrutture di Hezbollah. Parallelamente sono stati segnalati bombardamenti nella Striscia di Gaza, con vittime civili tra cui alcuni bambini palestinesi.

Le tensioni stanno coinvolgendo sempre più attori internazionali. La Turchia ha avviato il dispiegamento di sistemi di difesa aerea Patriot, in coordinamento con la Nato, per rafforzare la protezione dello spazio aereo nazionale. Anche l’Australia ha annunciato l’invio in Medio Oriente di aerei da sorveglianza, missili aria-aria e personale militare di supporto.

Sul piano diplomatico cresce l’allarme per una possibile espansione del conflitto. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha invitato tutte le parti a evitare una nuova escalation, sottolineando che libertà e diritti non possono essere ottenuti con le bombe e che la tutela dei civili deve restare una priorità.

Intanto la guerra sta già producendo effetti sull’economia globale. Alcuni Paesi del Golfo hanno iniziato a ridurre la produzione di petrolio, mentre i mercati energetici restano estremamente volatili. Gli analisti temono che un eventuale blocco dello Stretto di Hormuz possa provocare un nuovo shock sui prezzi dell’energia e sulle economie internazionali.