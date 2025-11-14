Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano Karate si conferma ai vertici italiani FIJLKAM con Caracci

Dal 7 al 9 novembre si è svolta a Roma la Open League, prestigiosa competizione inserita nel circuito ranking della FIJLKAM, valida per l’accesso alla nazionale giovanile di karate.

Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano Karate L’Aquila (CPGA) ha preso parte all’evento schierando alcuni dei suoi migliori atleti: Francesco Bartolini (U21), Arianna Marenna (Juniores), Filippo Morelli (Cadets), Mariasole D’Ascenzo (Cadets) e Filippo Caraccia (U14).

La manifestazione, ospitata al PalaFIJLKAM – PalaPellicone di Ostia, ha visto la partecipazione di 1346 atleti provenienti da 270 società sportive italiane, che si sono sfidati su sei tatami in un clima di altissimo livello tecnico e agonistico.

Tutti gli atleti del CPGA hanno mostrato grande determinazione e maturità tattica, rappresentando con orgoglio la società aquilana e distinguendosi per qualità tecnica e spirito competitivo.

Soddisfazione anche per il tecnico responsabile M° Benedetto Arnone, che ha seguito da vicino la preparazione degli agonisti e li ha accompagnati sul tatami in questa importante trasferta.

Ottimi i risultati conquistati:

• Filippo Morelli (Cadets) – Medaglia di Bronzo

• Filippo Caraccia (U14) – Medaglia di Bronzo

• Francesco Bartolini (U21) – settimo posto

• Mariasole D’Ascenzo (Cadets) – nono posto

• Arianna Marenna (Juniores) – undicesimo posto

Risultati che confermano, ancora una volta, la solidità del lavoro tecnico e la crescita costante del CPGA Karate, sempre più punto di riferimento nel panorama nazionale FIJLKAM.