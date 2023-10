Il Direttore del Parco Nazionale: 'Gli Orsi Si Avvicinano ai Paesi se Offri loro da Mangiare

Il Direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm), Luciano Sammarone, ha espresso le sue riflessioni in merito al comportamento degli orsi nell'area. Ha sottolineato che gli orsi, come Juan Carrito, recentemente deceduto in un incidente stradale, e Gemma, che ha frequentato la zona di Scanno, si avvicinano ai centri abitati principalmente perché ricevono cibo dagli esseri umani.

Sammarone ha spiegato che Carrito ha acquisito il nome "Carrito" perché, a Villalago, qualcuno gli ha offerto cibo. Tuttavia, nonostante non ci siano prove concrete, si crede che anche Gemma sia stata alimentata da persone nei suoi ultimi 5-6 anni, dato che non era stata vista altrove tranne che quando si recava tra orti, pollai e alberi da frutta.

Il direttore del Parco ha anche aggiunto che Gemma, che ha un'età di 24-25 anni, non si avventurava altrove prima. Ha risposto alle critiche sulla sua apparenza fisica, affermando che la vita di un orso ha un valore molto maggiore di una semplice fotografia.

Queste riflessioni sono state condivise in un evento al quale ha partecipato Sammarone, che si è svolto su un terreno comunale vicino al paese di Villalago, al di fuori dei confini del Parco. L'evento ha riunito volontari del comitato "Una foresta per Amarena," il quale è nato in seguito all'uccisione dell'orsa Amarena, che frequentava il borgo con i suoi cuccioli.

L'iniziativa ha compreso la piantumazione delle prime 30 piante di frutta, tra cui meli, peri, sorbi e ciliegi. Questa azione è stata resa possibile grazie alle donazioni raccolte. L'obiettivo principale è di mantenere gli animali selvatici a una distanza sicura dai centri abitati, allo scopo di proteggere sia gli animali che gli abitanti locali. Il Direttore del Parco ha sottolineato l'importanza di comprendere che gli orsi si avvicinano ai paesi non solo per fame, ma per molteplici ragioni, tra cui il fatto che alcune persone deliberatamente offrono loro cibo, come se fossero animali domestici.