Inaugurato il Nuovo Reparto di Osservazione Breve al Pronto Soccorso di Lanciano

È entrato ufficialmente in funzione oggi il nuovo reparto di Osservazione Breve presso il Pronto Soccorso di Lanciano, sito nella provincia di Chieti. Questa importante aggiunta all'infrastruttura sanitaria locale conta otto posti letto dedicati.

L'ASL Lanciano Vasto Chieti ha investito la cifra di 200 mila euro per il completo rinnovamento dell'Obi (Osservazione Breve Intensiva). Questo ampio intervento ha coinvolto il rifacimento completo delle stanze, dei pavimenti, degli impianti e dei bagni interni. Le ditte Sciascio, D'Ippolito e Fantini sono state responsabili dell'esecuzione dei lavori, con un'attenzione particolare rivolta alla pressurizzazione degli ambienti. Questa caratteristica tecnica è stata introdotta per garantire l'isolamento completo delle stanze in situazioni che coinvolgono pazienti con malattie infettive, rispondendo così alle richieste del direttore generale Thomas Schael e assicurando condizioni di massima sicurezza all'interno del Pronto Soccorso.

Maria Di Sciascio, direttore sanitario facente funzioni, ha spiegato che l'apertura tempestiva del nuovo reparto è stata guidata dalla necessità di affrontare con efficacia il periodo di sovraffollamento attuale. Questo servizio di Osservazione Breve consente di trattare in modo adeguato i casi che non richiedono un ricovero immediato, ma piuttosto un approfondimento diagnostico o una terapia con monitoraggio per alcune ore. Questo approccio consente una gestione più accurata dei pazienti con sintomi meno gravi, evitando così ricoveri inappropriati.

All'inaugurazione erano presenti, tra gli altri, Nicoletta Fini, direttrice del Pronto Soccorso, Fausta Montesi, responsabile dell'Obi, e Monica Di Paolo, coordinatrice incaricata. Durante l'evento, si è discusso anche della carenza di personale medico, un problema evidenziato da Emmanuele Tafuri, Direttore facente funzioni del Dipartimento Emergenza Urgenza. Tafuri ha annunciato un concorso per nuove assunzioni al fine di colmare questa lacuna e garantire un servizio ottimale.

Nell'occasione, l'assessore regionale Nicola Campitelli ha lodato lo spirito di squadra e la dedizione del personale del Pronto Soccorso. La visita è stata accompagnata da Rocco Mangifesta, responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della ASL, e Vincenzo Stampone dell'Ufficio Tecnico. L'inaugurazione del nuovo reparto di Osservazione Breve rappresenta un importante passo avanti nella fornitura di servizi sanitari di qualità nella regione, contribuendo a garantire un'assistenza tempestiva ed efficace a coloro che ne hanno bisogno.