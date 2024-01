Influenza in Abruzzo: Record Nazionale con oltre 26mila Casi, Il Ministero Allerta

L'Abruzzo si trova al primo posto nella classifica nazionale dei casi di influenza, secondo il report del Ministero della Salute. Con oltre 26mila malati, la regione inizia il 2024 con un primato che non lascia spazio all'invidia. Il report fornisce dati preoccupanti, sottolineando che la situazione epidemiologica cala in tutto il paese, tranne che in Abruzzo e in Sardegna.

Il Ministero sottolinea che, mentre in Italia l'incidenza delle sindromi simil-influenzali ha raggiunto il picco nella settimana finale del 2023 con 18,3 casi per mille assistiti, nella prima settimana del 2024 si osserva un calo netto, portando l'incidenza a 16,5 casi per mille assistiti. Tuttavia, questa tendenza positiva non si riflette in Abruzzo e Sardegna, le uniche regioni ad avere un livello di incidenza considerato "molto alto".

I numeri indicano che la fascia d'età più colpita è quella tra 0 e 4 anni, con 2.351 casi, seguita da quella tra 5 e 14 anni con 3.251 casi. Gli adulti tra 16 e 64 anni rappresentano 15.722 casi, mentre gli over 65 sono 4.822.

Il Ministero sottolinea che la sorveglianza epidemiologica RespiVirNet, coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), è fondamentale per monitorare la diffusione del virus. Questa rete coinvolge medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, referenti presso le ASL e le Regioni, e laboratori di riferimento regionale per i virus respiratori.

Il vademecum allegato al report fornisce informazioni chiave per il pubblico, incluso il tempo di incubazione, i sintomi, la durata e le possibili complicazioni dell'influenza. Viene anche sottolineato l'importante ruolo della sorveglianza epidemiologica nel gestire la diffusione del virus e nella prevenzione delle complicanze, specialmente per le persone a rischio.

Conclusivamente, il Ministero invita alla cautela e alla consultazione di un medico in caso di sintomi persistenti o ritorno di febbre dopo un'apparente guarigione, con l'obiettivo di prevenire eventuali complicazioni.