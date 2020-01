Influenza in Abruzzo esteso periodo per vaccinazione

Il Servizio Prevenzione e Tutela sanitaria della Regione ha disposto la prosecuzione della campagna antinfluenzale in Abruzzo fino al prossimo 15 febbraio.

La decisione è stata assunta principalmente per due ordini di motivi: nella quarta settimana di gennaio, in Abruzzo si è registrato un picco molto alto di casi di influenza, pari a 19,56 casi ogni 1000 assistiti, a fronte di una media italiana di 10,6; la vaccinazione antinfluenzale, così come raccomandato dal Ministero della Salute e dalla Federazione dei medici di medicina generale, "riduce e semplifica la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra Coronavirus e Influenza".

La prosecuzione della campagna vaccinale, per la quale sono disponibili, già da ora, complessivamente 8.838 dosi (2.180 nella Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 2.628 nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 2.080 nella Asl di Pescara e 1.950 nella Asl di Teramo), è estesa gratuitamente a tutti i soggetti richiedenti e non solo agli ultra 65enni.