Instabilità in aumento al Sud, fenomeni anche forti in Sicilia, bel tempo su resto Italia

Va ormai definitivamente migliorando la situazione al Centro-Nord, dopo il giovedì instabile che ha coinvolto soprattutto le regioni occidentali, l'instabilità si attarda al Sud e nel corso della giornata si intensificherà in modo apprezzabile soprattutto in Sicilia.

La causa è un'area di instabilità presente sul basso Tirreno che si muove in un letto di deboli correnti nordoccidentali innescate da una blanda depressione in prossimità del Canale di Sicilia. I primi fenomeni sparsi legati al nucleo instabile sono già in atto in modo sparso su Sicilia e Calabria, un po' più organizzati sul Palermitano e al largo del Mar di Sicilia.

Nel corso del pomeriggio il nucleo instabile si posizionerà proprio nel mezzo della Sicilia e darà luogo a piogge e temporali che tra il pomeriggio e la sera tenderanno a concentrarsi sul settore centro-orientale dell'isola, risultando a tratti intensi.

In via preventiva sono state chiuse le scuole in diversi comuni del messinese e a Catania.



In questa fase instabile verrà coinvolta la Calabria, specie meridionale, con piogge e qualche temporale soprattutto nel pomeriggio.



Fuori dai giochi del peggioramento il resto del Sud così come il resto d'Italia, dove la giornata risulterà più stabile e soleggiata.