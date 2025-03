Italia colpita da maltempo: piogge, temporali e neve, attenzione stasera!

L'Italia è sotto una perturbazione in transito, con forti piogge e neve, ma l'attenzione è rivolta alle intensificazioni di stasera al Nord.

Una perturbazione che ieri ha attraversato le regioni centro-settentrionali sta ormai lasciando l'Italia meridionale, con un rapido miglioramento delle condizioni meteo nelle zone centrali e meridionali. Tuttavia, un nuovo fronte dal Nord-Ovest sta già portando nuove piogge e fenomeni temporaleschi, in particolare sulla Liguria. La situazione peggiorerà questa sera, con l'arrivo della parte più attiva di questa nuova perturbazione che coinvolgerà al Nord, soprattutto nelle regioni del Nordovest. Inoltre, sulle Alpi si prevede un ritorno della neve, mentre al Sud il tempo continuerà a migliorare.

Le condizioni meteo per le prossime ore prevedono un aumento delle precipitazioni al Nordovest, specialmente sulla Liguria, dove sono attesi anche temporali. Le piogge si estenderanno progressivamente al Triveneto e in parte al Centro. Sulle Alpi, la neve tornerà a cadere sopra i 1300-1400 metri, in particolare nelle zone centro-occidentali. La giornata vedrà anche un miglioramento al Centro, con le piogge in esaurimento in Abruzzo e un ritorno delle schiarite.

In Toscana, qualche pioggia è prevista sull'alta Toscana, estendendosi a Umbria, Marche e al resto della Toscana in serata. Altrove, la giornata sarà caratterizzata da ampie schiarite. Al Sud, le condizioni saranno variabili con residue piogge in mattinata su Campania, Lucania e alta Puglia, ma con ampie aperture del cielo dal pomeriggio. In Sardegna, il tempo sarà inizialmente più nuvoloso, con qualche rovescio sul Sassarese, ma il resto dell'isola vedrà cieli prevalentemente soleggiati e asciutti.

Le temperature al Sud caleranno sensibilmente, mentre nel resto d'Italia si registrerà una lieve diminuzione delle minime. L'attenzione è rivolta principalmente al Nordovest dove le precipitazioni si intensificheranno nella serata, quindi è raccomandato seguire gli aggiornamenti meteo per eventuali modifiche nei bollettini.