Italia in fiamme: temporali brevi poi anticiclone africano porta caldo estremo

Ultimi temporali intensi al Nord oggi, poi una lunga fase di stabilità e temperature africane, con afa e picchi sopra i trenta gradi.

Un ultimo impulso di instabilità influenzerà il Nord nelle prossime ore, con temporali localmente intensi, anche a carattere grandinigeno su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Si tratta di una fase transitoria: da domani l’anticiclone africano inizierà la sua rimonta sul territorio italiano.

Mercoledì al mattino, variabilità sulle Alpi e al Nordest con qualche piovasco isolato; in serata i fenomeni si estenderanno alla pianura con possibilità di tempeste violente. In Appennino centro-meridionale, cieli più tranquilli, qualche nube convettiva pomeridiana al Centro e al Sud, senza effetti significativi. Le temperature aumenteranno leggermente, con venti da est o nord moderati, e mari mossi.

Da giovedì si affermerà una situazione di bel tempo stabile su tutta l’Italia. Al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso; al Centro e al Sud, prevalenza di sole con brevi annuvolamenti sui rilievi. Le temperature saranno in costante crescita, accompagnate da venti lievi dai quadranti settentrionali o orientali.

Entrando nel fine settimana, l’ondata africana guadagnerà forza: temperature attese tra 36°C e 38°C, con punte fino a 40°C su alcune aree interne del Sud e delle isole, mentre il Centro e la Pianura Padana supereranno diffusamente i 35°C. Le notti tropicali diventeranno frequenti, con minime che non scenderanno sotto i 20°C, causando disagio soprattutto per l’afa persistente.

In sintesi, i temporali odierni rappresentano l’ultimo cedimento meteorologico prima della stabilizzazione sotto l’influsso dell’anticiclone nord‑africano, che arrecherà sole pieno e caldo intenso almeno fino al weekend, probabilmente fino a metà agosto, con condizioni di alta pressione duratura, sollevamento termico marcato e qualità dell’aria compromessa per via dello stagnamento degli inquinanti nei bassi strati atmosferici.

Consigliato proteggersi con abiti leggeri, bevande fresche e, nelle ore centrali, limitare l’esposizione all’esterno.