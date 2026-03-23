Italia nel gelo improvviso: neve in pianura e crollo delle temperature

Un’irruzione artica riporta l’inverno su tutto il Paese con neve a bassa quota, venti forti e un brusco calo termico tra metà settimana e weekend

Un’improvvisa ondata di aria artica è pronta a riportare condizioni pienamente invernali sull’Italia, con un deciso peggioramento atteso da mercoledì sera. Le previsioni indicano un ritorno della neve fino a quote molto basse, localmente anche in pianura, accompagnata da venti intensi e un marcato calo delle temperature.

Il fronte freddo, in arrivo dalle alte latitudini europee, raggiungerà inizialmente le Alpi, dove le prime nevicate interesseranno i settori di confine tra Valle d’Aosta, Alto Adige e le aree limitrofe ad Austria e Slovenia, con accumuli significativi. Nella notte tra mercoledì e giovedì, l’afflusso continuo di aria fredda favorirà un rapido abbassamento della quota neve, fino ai fondovalle.

Al Nord, il peggioramento sarà rapido ma intenso: rovesci, possibili temporali e raffiche di vento accompagneranno il passaggio della perturbazione, con un miglioramento già dalla mattinata di giovedì. Diversa la situazione tra Triveneto e Romagna, dove l’instabilità potrà insistere più a lungo con fenomeni anche a carattere di grandine o neve tonda.

Il fronte si sposterà poi verso il Centro, interessando l’Appennino, con nevicate inizialmente tra i 600 e gli 800 metri, in successivo calo fino a circa 500 metri e localmente anche più in basso. Possibili fiocchi potranno interessare aree urbane come Urbino. Al Sud, la neve raggiungerà progressivamente anche l’Appennino meridionale, con episodi fino a 800 metri e locali sconfinamenti, seppur senza accumuli rilevanti, su città come Potenza.

Per venerdì, le correnti fredde continueranno a mantenere condizioni di instabilità, soprattutto lungo il versante adriatico, con nevicate tra i 300 e i 500 metri su Marche e Abruzzo e tra i 600 e i 700 metri su Puglia, Basilicata e Calabria. Non si escludono fenomeni anche su L’Aquila, Chieti, Teramo e Campobasso.

Prima del peggioramento, la giornata di martedì sarà caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate su gran parte del territorio, con temperature in aumento. Mercoledì si assisterà a un rapido cambiamento, con il maltempo in arrivo entro sera al Nord e successiva estensione al resto del Paese.

Nel corso del weekend, è previsto un graduale miglioramento, ma il clima resterà freddo e spesso sotto le medie stagionali, soprattutto nelle ore notturne. Un ritorno dell’inverno fuori stagione che potrebbe incidere anche sulla viabilità e sulle attività quotidiane, soprattutto nelle aree interne e montane.