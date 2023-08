L'Anticiclone Africano Ci Riprova, Ma la Depressione Scandinava Ci Offre un Ristoro (Almeno per Ora)

Un delicato balletto atmosferico si sta svolgendo nei cieli sopra di noi, con l'anticiclone africano che tenta una nuova avanzata, ma la tempestosa coreografia orchestrata dalla depressione scandinava ci sta offrendo un prezioso riparo dal rovente abbraccio del grande caldo. Nuove novità si profilano all'orizzonte, svelando un quadro meteorologico complesso, ma al momento non ci saranno lasciati completamente in balia delle alte temperature. Un flusso di correnti fresche provenienti dal Nord terrà a freno l'ascesa delle calde masse d'aria africana, sebbene qualche isolato temporale potrebbe insinuarsi tra le pieghe di questa partitura atmosferica.

Il vortice di bassa pressione, che ha trovato la sua dimora tra le regioni scandinave e il Baltico, diventa il nostro alleato in questa lotta contro l'anticiclone africano che si estende sopra il Mediterraneo. Questo vortice agisce come un baluardo, impedendo all'alta pressione proveniente dall'Africa di avanzare oltre una certa soglia sulla Penisola. Questo è il tratto più rilevante dei prossimi giorni, almeno fino a venerdì, quando un riscaldamento più significativo sembra aspettarci nel fine settimana.

Le correnti in quota, legate a questo minimo di pressione, renderanno difficile all'anticiclone africano spingersi oltre la Penisola Iberica, dove invece il caldo si farà estremamente intenso. È stato stimato che diverse regioni della Spagna potrebbero raggiungere o addirittura superare i 45°C entro metà settimana, richiamando alla mente le temperature che hanno colpito l'Italia nella terza decade di luglio. Tuttavia, per fortuna, le temperature nel nostro territorio, anche se in aumento rispetto all'inizio della settimana, non raggiungeranno valori al di là della media, eccezion fatta per qualche caso isolato.

Da un punto di vista meteorologico, possiamo aspettarci alcune turbolenze isolate sull'estremo Nordest, poiché le code delle perturbazioni destinate all'Europa orientale potrebbero sfiorare la regione.

Perciò, riassumendo i prossimi giorni fino a venerdì, possiamo prevedere prevalentemente il dominio del sole sull'Italia, con qualche sottile velatura che solca il cielo. Tuttavia, potrebbe emergere qualche disturbo instabile sulle regioni alpine e prealpine orientali, con particolare riferimento al Trentino Alto Adige, all'alto Veneto e all'alto Friuli. In queste zone, nel pomeriggio o in serata, potrebbero manifestarsi rovesci e temporali isolati. Le temperature subiranno un lieve aumento, con alcune zone che raggiungeranno valori appena superiori alla media entro giovedì. La direzione del vento, oscillante tra ovest e nordovest, perderà progressivamente di intensità. I mari saranno prevalentemente poco mossi o mossi. Nel fine settimana, ci avvicineremo ad un incremento termico più marcato, con il calore che prenderà gradualmente il sopravvento.