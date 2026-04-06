Cronaca nazionale

L’Aquila, il 6 aprile che non passa: memoria, silenzio e verità 17 anni dopo

Cronaca nazionale
L'Aquila (AQ)
06 Aprile 2026   08:42  

A diciassette anni dal terremoto del 6 aprile 2009, L’Aquila torna a fermarsi nel nome delle 309 vittime, del dolore che ha segnato la città e della memoria che continua ad abitare strade, case, piazze e coscienze. Anche quest’anno il lutto cittadino accompagna la giornata della commemorazione, con bandiere a mezz’asta e con l’invito alla sospensione delle attività nella mattinata, nel segno di un raccoglimento che appartiene all’intera comunità.

La redazione di Abruzzo24ore.tv esprime il proprio cordoglio e si unisce al ricordo delle vittime, delle famiglie e di tutti coloro che portano ancora addosso il peso di quella notte. In questi 17 anni il nostro lavoro è stato costantemente rivolto alla ricostruzione, al racconto dei cantieri, delle attese, delle speranze e delle ferite ancora aperte. In questo percorso, capoluogo.com ha rappresentato e continua a rappresentare uno spazio sempre accessibile di informazione, documentazione e conservazione della memoria dell’Aquila e dei territori colpiti dal sisma.

Per questa ragione, come avviene ogni anno, oggi la redazione non produrrà informazione. È una scelta precisa, dettata dal rispetto: lasciare tempo e silenzio al ricordo, a quanto accaduto, a chi non c’è più, a chi è rimasto e continua a custodire una storia che non può essere ridotta a una ricorrenza.

Gli eventi in commemorazione programmati all’Aquila per il 6 aprile 2026

Ore 9.30, Casa dello Studente: deposizione di fiori e omaggio alle vittime.
Ore 10.00, Chiesa delle Anime Sante in Piazza Duomo: messa in suffragio officiata da monsignor Antonio D’Angelo.
Ore 11.30, Basilica di Santa Maria di Collemaggio: evento conclusivo “La luce della memoria” con la Cappella Musicale Pontificia Sistina, voce recitante Daniele Pecci e direzione artistica del maestro Leonardo De Amicis.
Ore 17.00, teatro dell’istituzione Centro servizi anziani (CSA) dell’Aquila: concerto dell’Orchestra Jazz che Vorrei L’Aquila.

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