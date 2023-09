L'Etichetta "Senza Glutine": Tra Necessità e Potenziale Inganno

L'etichetta "Senza Glutine" è diventata una presenza costante su un'ampia gamma di prodotti alimentari, comprese le bevande, indipendentemente dalle ragioni che hanno portato a questa specifica etichettatura. Tuttavia, a volte questa dicitura può entrare in conflitto con le norme che regolamentano l'etichettatura dei prodotti alimentari. La celiachia, una patologia caratterizzata da un'intolleranza cronica al glutine, è una condizione endemica che colpisce una percentuale variabile, compresa tra l'1% e il 2%, della popolazione globale. Al momento attuale, l'unico trattamento disponibile per coloro che soffrono di questa malattia è l'adozione di una rigorosa dieta priva di glutine.

Questa etichetta, "Senza Glutine," è diventata fondamentale per molte persone affette da celiachia, poiché indica in modo chiaro quali prodotti possono essere consumati in sicurezza. Tuttavia, sorge spesso il problema della corretta applicazione di questa etichetta sui prodotti alimentari. Alcuni produttori potrebbero utilizzare questa dicitura senza rispettare appieno le regole e le normative vigenti, causando confusione tra i consumatori.

Inoltre, l'ampia diffusione dell'etichetta "Senza Glutine" ha suscitato preoccupazioni sul fatto che alcuni consumatori potrebbero percepire questa scelta alimentare come una tendenza alla moda piuttosto che come una necessità medica per coloro che soffrono di celiachia. Questo può portare a un uso improprio dell'etichetta e a un possibile inganno dei consumatori.

In sintesi, mentre l'etichetta "Senza Glutine" è fondamentale per la salute e il benessere di chi soffre di celiachia, è importante che le normative e le pratiche di etichettatura siano rigorosamente rispettate per garantire che i consumatori ricevano informazioni accurate e possano fare scelte alimentari consapevoli.