L'Italia sotto i temporali, allerta nubifragi nelle prossime ore

METEO ITALIA, SITUAZIONE GENERALE - Situazione bloccata sull'Italia, con una blanda ma insidiosa bassa pressione che insiste da giorni sui nostri mari meridionali, mentre i massimi dell'alta pressione rimangono sbilanciati a nord delle Alpi.

In questa situazione ci ritroviamo alle prese con forti quanto localizzati temporali che 'a macchia di leopardo' colpiscono il Sud e parte del Centro; al Nord la situazione migliore.

La presenza di aria calda e umida incentiva i fenomeni intensi, come accaduto ieri tra materano e tarantino dove abbiamo assistito a nubifragi, allagamenti ed esondazioni.

Forti temporali non risparmiano anche Sicilia e Sardegna, dove questa annata risulta decisamente piovosa oltre le righe, Campania, più occasionalmente Lazio e Toscana, oltre che l'Appennino.

Qui sotto il video dell'improvviso rovescio di ieri a Roccaravindola molise in provincia di Isernia (Federico Simeone).

NELLE PROSSIME ORE ALTRI TEMPORALI, RISCHIO NUBIFRAGI - In giornata instabilità in ulteriore accentuazione con innesco di rovesci e temporali sparsi entro il pomeriggio in particolare su Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia specie Gargano, Murge tarantine, Salento occidentale.

Fenomeni più localizzati attesi ancora su Sardegna, specie occidentale, Lazio, Toscana, specie meridionale, Umbria, Abruzzo e Molise interno, basse Marche.

I fenomeni risulteranno non omogenei, dunque alcune zone potranno rimanere completamente all'asciutto e altre limitrofe sperimentare forti piogge, nubifragi e/o grandinate.

Tra le città più a rischio Palermo, Reggio Calabria, Cosenza, Napoli, Matera, Taranto, Roma, Frosinone, Campobasso, l'Aquila, Perugia.



Più stabile invece al Nord, alta Toscana, alte Marche, ma con qualche focolaio temporalesco lungo le Alpi ( qui con fenomeni che potranno protrarsi fino notte inoltrata ); isolati temporali non esclusi tuttavia anche su aree pedemontane e pianure limitrofe del Nord e sul Piemonte.