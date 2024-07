La Madre di Ilaria Rambaldi: "Non Era Ossessionata dallo Studio, Perché Descriverla Così?"

Maria Grazia Piccinini Risponde alle Dichiarazioni sull'Immagine della Figlia

Maria Grazia Piccinini, madre di Ilaria Rambaldi, morta a 25 anni nel terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009, ha espresso la sua indignazione per come sua figlia è stata descritta in alcune dichiarazioni pubbliche. "Nessuno ha detto che abbiano espresso giudizi, ma cosa si ottiene a descrivere una persona con quei termini?" ha detto Piccinini, sottolineando che Ilaria non era ossessionata dallo studio. "Aveva una vita completa, piena. Usciva, aveva tanti amici, un fidanzato con cui stava progettando un futuro, e una famiglia a cui era molto legata. Non era una pazza ossessiva chiusa in casa a studiare nonostante le scosse."

La Risposta alle Dichiarazioni della Giunta Esecutiva Distrettuale Abruzzo

Piccinini, avvocato di Lanciano, ha reagito alle dichiarazioni della giunta esecutiva distrettuale Abruzzo dell'Associazione nazionale magistrati, che ha espresso preoccupazione per "la visione distorta emergente" dai commenti alle sentenze della sezione civile della Corte d'appello dell'Aquila. "Non ci sono prove che attestino le argomentazioni sulle quali è stata fatta la sentenza" ha sottolineato Piccinini, aggiungendo che le sue dichiarazioni sono state travisate, in particolare riguardo all'episodio definito "l'incubo del laboratorio".

Errori nella Sentenza e Testimonianze Cruciali

Un errore riportato nella sentenza riguarda la data del 31 marzo, quando in realtà Ilaria non era all'Aquila. "Il giorno delle scosse in questione era il 30 marzo, quello sì che mia figlia lo ha passato tutto il tempo in piazza Duomo, per paura. Poi è rientrata perché faceva freddo, come hanno fatto tutti all'Aquila."

La Testimonianza dell'Amica di Ilaria

Piccinini conclude difendendo la credibilità di Valeria, l'amica di sua figlia, che ha passato ore sotto le macerie insieme a Ilaria. "Come si fa a dire che una persona che ha passato un intero giorno sotto le macerie non è attendibile? Valeria non dimenticherà mai niente di quelle ore. Chi più di lei può raccontare cosa è successo, chi non c'era?"

Un Appello alla Corretta Rappresentazione

Le parole di Maria Grazia Piccinini sono un appello alla correttezza nella rappresentazione di Ilaria, una giovane donna con una vita ricca e piena, tragicamente interrotta dal sisma del 2009.