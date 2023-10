La "Via Verde" entra a far parte del Progetto "Bici in Comune" con l'Adesione di Tre Comuni Costieri

ossacesia, Torino di Sangro e Rocca San Giovanni, tre comuni situati lungo la costa dei Trabocchi, hanno recentemente aderito al Comitato "Bici in Comune," un'iniziativa che mira a mettere in rete comuni attivi nel settore della mobilità ciclabile e degli eventi sportivi legati alla bicicletta. Questo progetto ha l'obiettivo di promuovere iniziative volte a valorizzare la pratica sportiva e a sostenere il patrimonio ciclistico italiano in diverse località del paese.

Durante la 40a assemblea annuale dell'associazione Comuni d'Italia (Anci), svoltasi a Genova, i sindaci Enrico Di Giuseppantonio (Fossacesia), Fabio Caravaggio (Rocca San Giovanni) e Nino Di Fonso (Torino di Sangro) hanno partecipato a un tavolo tecnico sullo sport, dove è stato presentato il progetto "Bici in Comune," insieme al bando "Sport Missione Comune 2023" e altre iniziative finalizzate a sostenere la pratica sportiva.

Il progetto ha ottenuto la collaborazione di varie istituzioni, tra cui il Ministero dello Sport, la società in-house del Ministero dell'Economia e delle Finanze Sport e Salute, il Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale e l'Istituto per il Credito Sportivo.

Il sindaco di Valdengo, Roberto Pella, vice presidente nazionale vicario Anci e delegato allo Sport, Salute e Politiche Giovanili, il capo del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio, Flavio Siniscalchi, il presidente Sport e Salute, Marco Mezzaroma, e il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Beniamino Quinteri, hanno illustrato gli obiettivi del comitato.

In particolare, i sindaci Di Giuseppantonio, Caravaggio e Di Fonso hanno sottolineato l'importanza della "Via Verde" della Costa dei Trabocchi, evidenziandone il potenziale in termini di mobilità sostenibile. Hanno inoltre invitato gli altri sindaci della stessa zona a unirsi al Comitato "Bici in Comune," anticipando la possibilità di ulteriori progetti volti alla realizzazione di nuove piste ciclabili.