La tempesta Ciaran sta portando condizioni meteo avverse in Italia

Situazione attuale (ore 7): Il centro della tempesta Ciaran si trova nel Canale della Manica, con una pressione minima di circa 955 hPa sulla costa inglese. Questa tempesta ha causato un peggioramento delle condizioni meteo nelle regioni settentrionali dell'Italia, con le prime piogge che si sono estese fino al medio-alto Tirreno. Alcuni rovesci coinvolgono le regioni di Toscana e Lazio, sebbene siano effetti prefrontali che dovrebbero attenuarsi con il passare delle ore. Nel frattempo, il fronte principale della perturbazione sta iniziando a interessare l'entro Nordovest, con piogge in Valle d'Aosta e Piemonte occidentale e nevicate sopra i 1600/1800 metri circa. Forti venti di Libeccio stanno iniziando a soffiare in Sardegna e in generale su tutti i bacini occidentali.

Previsioni per le prossime ore: Al Nord, ci si aspetta un'intensificazione delle piogge durante la giornata, che si estenderanno dal Nordovest al Nordest, con anche temporali e, in alcune zone, nubifragi, in particolare su Levante Ligure, alta Lombardia, Alpi e alte pianure lombardo-venete e Friuli VG. Le precipitazioni potrebbero superare i 100/150 mm entro la fine della giornata. Le nevicate si verificheranno sulle Alpi sopra i 1600/1800 metri, ma potrebbero alzarsi in serata. Nel Nordovest, i fenomeni inizieranno a diminuire in serata.