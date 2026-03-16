Lanciano, cucina ospedaliera rinnovata: interventi lampo dopo i controlli dei Nas

Dopo le verifiche igienico-sanitarie dei Nas, la Asl Lanciano Vasto Chieti completa rapidamente gli interventi nella cucina dell’ospedale e prepara la richiesta ufficiale di riapertura.

La cucina dell’ospedale di Lanciano è stata completamente sistemata dopo i rilievi effettuati nei giorni scorsi dai Nas dei Carabinieri, che avevano individuato alcune criticità di carattere igienico-sanitario nei locali utilizzati dalla società incaricata del servizio di ristorazione e pulizia.

A comunicarlo è stata la Asl Lanciano Vasto Chieti, spiegando che tutti gli interventi richiesti sono stati portati a termine nel giro di quattro giorni, grazie al lavoro di diverse squadre impegnate a ritmo serrato per adeguare gli ambienti alle prescrizioni ricevute durante l’ispezione.

Questa mattina i locali si sono presentati profondamente rinnovati durante il sopralluogo del direttore generale Mauro Palmieri, affiancato dal direttore sanitario Raffaele Di Nardo, dai tecnici dell’azienda sanitaria e dai rappresentanti della società Dussmann insieme alla ditta che ha eseguito i lavori.

Secondo quanto riferito in una nota ufficiale della Asl, gli interventi realizzati non si sono limitati al rispetto delle prescrizioni, ma hanno incluso ulteriori miglioramenti strutturali richiesti dalla direzione. Tra questi la realizzazione di una “zona filtro”, pensata per separare in modo netto i percorsi tra ingresso delle derrate alimentari, area di preparazione dei pasti e uscita per la distribuzione.

I lavori hanno inoltre riguardato la tinteggiatura delle pareti, l’installazione di griglie protettive alle finestre per impedire l’ingresso di insetti, la creazione di spogliatoi distinti per il personale della cucina e per gli addetti alle pulizie, oltre al rifacimento delle pavimentazioni e alla sistemazione delle fughe tra le piastrelle.

È stato effettuato anche il piastrellamento delle superfici nelle zone operative e l’applicazione degli “sgusci”, raccordi curvi tra pavimento e parete che eliminano gli angoli retti e facilitano le operazioni di pulizia, riducendo la possibilità di accumulo di residui negli spigoli.

Il direttore generale Palmieri ha annunciato che nelle prossime ore sarà convocata una riunione in Direzione aziendale con tutti i soggetti coinvolti per una verifica finale dei lavori eseguiti e delle relative certificazioni. L’obiettivo è predisporre un dossier tecnico che documenti il rispetto delle prescrizioni imposte dai Nas.

Una volta completata la documentazione, la Asl presenterà ufficialmente la richiesta di riapertura al Dipartimento di Prevenzione, passaggio necessario per ripristinare pienamente il servizio di ristorazione ospedaliera collegato alla cucina di Lanciano.

Palmieri ha infine sottolineato l’impegno delle squadre che hanno lavorato agli interventi: «È stato necessario agire con rapidità per riportare alla normalità il servizio destinato agli ospedali serviti dalla cucina di Lanciano. Ringrazio tecnici e maestranze che hanno contribuito a risolvere la situazione in tempi così brevi».