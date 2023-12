Le Tendenze Meteo della Settimana: Anticiclone Prepotente con Sfumature di Instabilità nel Sud

Lunedì 18: Il Nord gode di un tempo stabile e soleggiato, ma con la presenza di nebbie in Pianura Padana e nubi persistenti in Sicilia. Temperature in aumento, particolarmente miti sulle Alpi. Nel Centro, condizioni stabili e soleggiate con possibili foschie nelle valli appenniniche. Anche al Sud, tempo stabile con sole predominante, sebbene persistano alcune nubi sulla Sicilia meridionale. Temperature in aumento.

Martedì 19: Al Nord, giornata stabile e soleggiata con possibili nebbie in Val Padana. Nel Centro, tempo stabile e ben soleggiato, con qualche nuvola in arrivo sulla Toscana. Al Sud, stabilità generale con leggeri annuvolamenti in Sicilia centro-meridionale. Temperature stabili o in lieve aumento.

Mercoledì 20: Persiste il tempo stabile, tranne per piovaschi previsti nell'estremo Sud. Al Nord, nebbie e nubi basse in diradamento, velature altrove. Nel Centro, annuvolamenti irregolari con aumento delle nubi sulla versante tirrenico. Al Sud, miglioramento su gran parte del territorio, tranne piovaschi in Sicilia e bassa Calabria entro sera. Leggero calo delle temperature al Nord e nel Centro.

Giovedì 21: Nord: Nubi sparse con schiarite in riviera ligure, sereno sulle pianure lombardo-piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. Centro e Sud: Nubi sparse con ampie schiarite su diversi tratti costieri e zone interne. Sull'Adriatico, nubi sparse con schiarite sulla dorsale e altrove. Sul Tirreno, sereno sui litorali e sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Venerdì 22: Nord: Sereno sulle Alpi centrali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Centro e Sud: Nubi sparse con ampie schiarite su vari tratti, con alcune aperture anche nella capitale. Pioggia debole sui litorali del Sud, nevicate deboli o moderate sulle Dolomiti.

Sabato 23: Nord: Sereno sulle Alpi centrali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Centro e Sud: Sereno sui litorali e sulla dorsale laziale, nubi sparse con schiarite a Roma, nuvoloso con aperture nelle pianure toscane. Al Sud, coperto con pioggia debole sui litorali e subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori, sereno sulla Costa Smeralda, nubi sparse con ampie schiarite altrove.