Le migliori compagnie telefoniche del 2025: ecco le top scelte dagli utenti

Altroconsumo ha stilato la classifica annuale dei provider telefonici: i risultati rivelano tendenze interessanti nel mercato delle telecomunicazioni, tra cui il dominio dei provider virtuali.

Anche per il 2025, Altroconsumo ha pubblicato la sua consueta classifica delle compagnie telefoniche, analizzando la qualità dei servizi offerti e la soddisfazione degli utenti. Rispetto allo scorso anno, i cambiamenti nelle posizioni sono minimi, ma c’è un dato significativo: il calo generalizzato nel livello di apprezzamento da parte dei consumatori, con l'unica eccezione di Spusu, che mantiene lo stesso punteggio. In generale, la maggior parte degli operatori ha registrato una leggera flessione, ma cinque di loro sono comunque riusciti a rimanere nella fascia di qualità ottima.

Anche nel 2025, quattro dei primi cinque operatori sono provider virtuali, ovvero aziende che forniscono i loro servizi senza possedere infrastrutture proprie. Nella parte alta della classifica troviamo quindi CoopVoce, Spusu, Optima e ho., che confermano la loro presenza tra i top player del mercato. Tuttavia, a differenza degli altri, il leader assoluto della classifica è Iliad, che non è un operatore virtuale e continua a crescere sia in termini di quota di mercato che di soddisfazione degli utenti.

Sul fronte delle connessioni internet, continua la tendenza verso l’adozione delle connessioni in fibra ottica, con un aumento del 2% rispetto al 2024, raggiungendo il 58% degli utenti, contro il 56% dell’anno precedente. Al contempo, il numero di consumatori che utilizza il telefono fisso è in continua discesa: il 24% del campione intervistato ha dichiarato di non utilizzare mai il telefono di casa.

Per quanto riguarda la connessione internet da casa, le offerte più apprezzate dagli utenti restano quelle che includono la fibra, con Iliad in testa, seguito da Sky Wifi e Fastweb. La trasparenza e il prezzo competitivo sono fattori chiave per i consumatori nella valutazione dei vari provider.

In conclusione, un altro aspetto rilevante della ricerca di Altroconsumo riguarda la qualità dell’assistenza clienti, un aspetto che pesa non poco nella scelta dell’operatore. L’analisi ha confermato che, oltre alla qualità e alla convenienza, i consumatori valutano fortemente anche la facilità di contatto e la cortesia nell'affrontare i disservizi. In particolare, sette operatori si sono distinti per la loro eccellenza nella trasparenza della fatturazione e nel servizio clienti, mentre ben nove operatori non sono riusciti a superare la fascia media, dimostrando una qualità dell’assistenza inferiore.

I dati emersi da questa indagine mostrano un mercato della telefonia sempre più competitivo, con la trasparenza, la qualità del servizio e il prezzo che continuano a essere i fattori principali su cui i consumatori basano le loro scelte.