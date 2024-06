Liste d'attesa disumane, Di Marco (Pd): "La Regione finanzia feste anziché la sanità"

Liste d'attesa che mettono a rischio la salute dei pazienti. Questo il grido d'allarme lanciato dal consigliere regionale Antonio Di Marco, vicepresidente della II Commissione, in merito ai dati sulle liste di attesa pubblicati dalla Asl di Pescara relativi agli ultimi cinque mesi. Secondo Di Marco, attendere fino a quasi due anni per una colonscopia o un anno e mezzo per un'ecografia alla mammella o un'elettromiografia è inaccettabile. Questi numeri drammatici, ha sottolineato, evidenziano la necessità di un intervento concreto da parte della governance sanitaria regionale e aziendale.

Di Marco ha criticato duramente l'uso delle risorse regionali, accusando il governo di finanziare eventi e feste di un giorno, come "La notte dei serpenti", invece di investire nella sanità. "Il governo regionale usa le risorse libere per finanziare profumatamente 'feste e fiere', ma per ripianare la sanità chiede una razionalizzazione dei costi del settore, con tagli che pagheranno i cittadini", ha affermato. Tra i tagli previsti per la Asl 3 ci sono la spesa farmaceutica (500mila euro), il personale non dipendente (500mila euro), le scorte di reparto (1,5 milioni di euro), le domande laboratoriali (1 milione di euro) e i servizi non sanitari (1,5 milioni di euro).

Di Marco ha chiesto una nuova audizione del direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli, e dell'assessora alla Sanità, Nicoletta Verì, per discutere le iniziative concrete in corso per affrontare questa emergenza. "Bisogna avere il coraggio di rinunciare alle spese superflue e destinare tutte le risorse possibili per sostenere il diritto alla salute e alla cura della comunità", ha concluso il consigliere.