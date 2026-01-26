Lite fuori dal ristorante finisce nel sangue: titolare ferito, caccia all’aggressore

Accoltellamento in serata nel centro di Pescara, ferito uno dei titolari del locale: intervento del 118 e indagini della polizia già a un punto fermo

Momenti di tensione nella serata di ieri nel centro di Pescara, dove una lite scoppiata davanti a un ristorante è degenerata in un accoltellamento. L’episodio si è verificato nell’area esterna del locale, al termine di una discussione che, secondo le prime informazioni, sarebbe nata per futili motivi.

Ad avere la peggio è stato uno dei titolari del ristorante, rimasto ferito durante l’aggressione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento dell’uomo in ospedale. Fortunatamente, le condizioni del ferito non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita.

Nell’area dell’accaduto è arrivata anche una Volante della Questura, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli agenti hanno raccolto testimonianze e acquisito elementi utili alle indagini, anche attraverso la visione delle eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Secondo quanto emerso nelle ore successive, il presunto responsabile dell’aggressione sarebbe già stato individuato dalla polizia, che prosegue le attività investigative per chiarire il contesto dell’episodio e le responsabilità. L’accaduto riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle ore serali nelle aree più frequentate del centro cittadino.