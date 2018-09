Locali nubifragi dal Nord al basso Tirreno

Il caldo anomalo che negli ultimi giorni sta interessando molte regioni è stato un serbatoio di instabilità non appena l'alta pressione ha perso alcuni colpi, consentendo giovedì l'ingresso di correnti più umide ed instabili verso l'Italia.

Dopo i primi localizzati temporali dell'alba, tra il pomeriggio e la serata di giovedì diverse celle temporalesche si gonfiate soprattutto al Nord e sul basso versante tirrenico. I temporali si sono generati nel pomeriggio in prossimità delle zone alpine centro-occidentali, ma nelle ore serali si sono letteralmente staccati dai rilievi e portati verso parte delle pianure piemontesi e lombarde e sensibilmente intensificati. In particolare in Piemtonte hanno attraversato il Canavese da nord a sud fino a raggiungere Torino.

Nubifragi e alcuni allagamenti hanno interessato la cintura nord del capoluogo piemontese, mentre la città è rimasta praticamente spaccata in due: violenti temporali sull'area nord e praticamente asciutto su quella sud. I fenomeni si sono successivamente spostati verso il basso Piemonte, sconfinando alla pianura lombarda e anche alla Liguria, ma con intensità più debole.

Anche sul basso versante tirrenico si sono avuti diversi temporali, dalla Campania meridionale fino alla Sicilia.

Ma quelli più intensi si sono scaricati in Calabria ed hanno colpito in particolare il Vibonese, con temporali accompagnati da numerose fulminazioni, mentre una tromba marina è stata avvistata di fronte alla costa tirrenica del Cosentino.



In giornata nuovi temporali si formeranno in prossimità dell'arco alpino e risulteranno più frequenti ed intensi su quello centro-orientale.

Locali sconfinamenti serale attesi sulle pianure lombardo-venete e su tratti di quelle friulane.

Temporali nel pomeriggio anche sulla dorsale centro-meridionale, dal settore laziale-abruzzese fino all'Aspromonte, anche intensi sull'entroterra campano.

Qualche temporale infine in Sicilia sulla zona etnea e in Puglia sull'entroterra salentino.