MD: Scopri da dove provengono i prodotti e le aziende che li realizzano

MD, il marchio di grande distribuzione italiana, è noto per la sua offerta variegata di articoli alimentari e non. Ma chi si nasconde dietro la produzione di questi prodotti? MD, un colosso della distribuzione, ha fatto del rapporto qualità-prezzo il suo punto di forza. I consumatori si chiedono spesso quali aziende realizzino gli articoli che trovano sugli scaffali dei suoi punti vendita, da quelli alimentari a quelli non alimentari.

Un esempio di eccellenza tra i fornitori è Elledi Ribera, che produce i wafer "La Dolce" con la qualità che contraddistingue gli snack siciliani. Altro produttore rinomato è Balconi, che sforna le merendine "Orange Ciok", simbolo della tradizione dolciaria italiana. Per chi ama i dolci tipici, le crumiri "Dolciando & Dolciando" sono frutto della maestria della storica azienda Bistefani. Altre prelibatezze, come i frollini con confettura di mele, sono realizzate da Vicenzi, che da sempre è un punto di riferimento nel settore dolciario.

Il marchio MD non si limita ai prodotti da forno. Offre anche una vasta gamma di pasta, come la linea “ZìMarì” prodotta dal rinomato Pastificio Antonio Pallante, e i tortellini “Ca’Bianca”, frutto della cura e della tradizione di Dalì S.p.A..

Anche nella sezione dei condimenti, MD si affida a esperti del settore come l’Acetificio Andrea Milano, produttore di un aceto balsamico di alta qualità, e Althea Spa, famosa per le sue salse "Gustato". Le bevande non sono da meno, con il caffè “Karisma” proveniente da Intercaf Srl e Caffè Carraro SpA, aziende che si distinguono per la miscela pregiata dei loro caffè.

Per chi preferisce snack leggeri, i crackers all’acqua sono realizzati dalla storica Colussi, mentre i taralli caserecci sono firmati da Fiore di Puglia, azienda che esalta i sapori autentici della tradizione pugliese. Infine, i succhi di frutta “PURELAND” sono prodotti da Conserve Italia, mentre il tè “Casado” proviene da San Benedetto.

MD, quindi, si distingue non solo per i prodotti convenienti ma anche per la scelta di partner affidabili e di qualità. Questo approccio ha permesso al marchio di conquistare una clientela vasta, attenta al prezzo ma non disposta a rinunciare alla qualità.