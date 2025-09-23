Malore in palestra all’Aquila: 55enne rianimata, dottoressa soccorritrice crolla durante intervento

Attimi di panico in una palestra della zona ovest: una donna colpita da arresto cardiaco salvata dal 118, mentre la medico accusa a sua volta un malore.

Attimi di forte tensione ieri pomeriggio in una palestra dell’Aquila, quando una 55enne ha accusato un improvviso arresto cardiocircolatorio durante l’allenamento. L’episodio si è verificato intorno alle 17, sotto gli occhi increduli di istruttori e clienti.

In un primo momento, si pensava a un calo di zuccheri, ma quando la donna ha perso conoscenza, smettendo di respirare e senza polso, è scattato l’allarme al 118. Un’ambulanza ha raggiunto rapidamente la palestra, seguita dall’arrivo dell’elisoccorso del San Salvatore. I medici, calatisi con il verricello, hanno iniziato le manovre salvavita, praticando un massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore.

Durante le concitate operazioni, si è verificata una “emergenza nell’emergenza”: la dottoressa impegnata nel soccorso ha accusato a sua volta un malore. I colleghi sono intervenuti immediatamente, stabilizzandola e trasferendola in ospedale con un’altra ambulanza.

La paziente è stata portata d’urgenza al reparto di rianimazione dell’ospedale San Salvatore, dove è stata ricoverata in stato di incoscienza e poi stabilizzata. Le sue condizioni rimangono serie e saranno monitorate nei prossimi giorni attraverso ulteriori accertamenti clinici. Migliori, invece, le notizie sulla dottoressa, che secondo fonti ospedaliere potrebbe rientrare presto in servizio.

L’episodio ha destato grande impressione tra i presenti, che hanno assistito a una doppia prova di prontezza e professionalità del personale sanitario. Una vicenda che ha messo in luce, ancora una volta, l’importanza della tempestività degli interventi di emergenza sanitaria e la dedizione di chi lavora in prima linea per salvare vite, anche a costo della propria salute.