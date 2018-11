Maltempo al Centro-sud, con venti forti e nevicate a bassa quota sugli Appennini

Un nuovo vortice di bassa pressione ha raggiunto l'Italia centro meridionale nella serata di lunedì portando maltempo su diverse regioni. Nell'arco della nottata il minimo si è mosso dal Tirreno meridionale alla Campania e proprio in queste ore si sta spostando verso la Puglia. Fenomeni abbondanti hanno interessato i versanti tirrenici e l'entroterra tirrenico tra la Campania, la Basilicata e la Calabria con accumuli fino a 55mm nel Cosentino e 50mm nel Potentino. Piogge moderate anche tra Puglia settentrionale, Molise e Abruzzo con punte di 20-25mm in Puglia e fino a 30-35mm sulla costa Abruzzese. Fenomeni deboli altrove che hanno raggiunto anche parte del Nord, segnatamente l'Emilia Romagna ma con accumuli inferiori ai 2mm. Sul resto della Penisola condizioni migliori con sole prevalente sui versanti centrali tirrenici.

L'evoluzione del minimo ha richiamato correnti più fredde da est che hanno determinato un primo calo termico a partire dalle regioni adriatiche con quota neve in abbassamento. In queste ore nevica lungo tutto l'Appennino abruzzese e molisano a quote comprese tra i 1300 e i 1400m (neve scesa fino a 1200m in mattinata) con accumuli freschi tra 5 e 10cm. Attorno al minimo hanno ruotato venti forti , le raffiche più intense fino a 80/90km/h tra Sardegna e basso Tirreno. Mar di Sardegna, Tirreno meridionale e Stretto di Sicilia risultano agitati o molto agitati con onde alte fino a 5-6 metri e locali mareggiate sulle coste esposte.

PREVISIONI PROSSIME ORE:

Lo spostamento del minimo verso est determinerà un miglioramento delle condizioni del tempo sul medio alto Adriatico e sulla Campania mentre piogge e rovesci anche temporaleschi insisteranno sulle regioni del basso Tirreno e lungo l'Adriatico. Fenomeni abbondanti sono attesi tra Molise, Puglia, Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale. Fenomeni deboli interesseranno ancora l'Abruzzo. Nevicate sono ancora attese in Appennino, specie versanti est con accumuli non superiori ai 5m, la quota neve si abbasserà ulteriormente fino ai 700-800m in Abruzzo e Molise. Attenzione anche ai venti che risulteranno ancora forti sul medio basso Adriatico e basso Tirreno con raffiche fino a 80km/h