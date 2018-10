Maltempo e piogge autunnali in arrivo per il fine settimana

Nel prossimo fine settimana appare ormai assodato l'affondo di una vasta saccatura artica dalla Scandinavia verso l'Europa centro-occidentale. L'anticiclone batterà ritirata in pieno Atlantico favorendo lungo il suo bordo destro la discesa di aria fredda di matrice artica addirittura sin verso Mediterraneo occidentale e Nord Africa. Un simile affondo richiamerà intense correnti di Libeccio sull'Italia, molto umide e instabili, entro le quali si strutturerà un'altrettanto intensa perturbazione. Va tuttavia segnalato ancora un certo margine di incertezza sulla traiettoria di questa saccatura, dalla quale dipenderà l'entità del peggioramento e la distribuzione delle piogge, ma a grandi linee è altamente probabile che il weekend sarà caratterizzato da maltempo su diverse regioni.



PIOGGE ANCHE INTENSE ED ABBONDANTI - Ad oggi appare più probabile un deciso peggioramento al Centronord con piogge e rovesci diffusi, anche intensi ed abbondanti su alta Lombardia, Trentino, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonchè tra Levante Ligure, Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna, qui anche con forti temporali.

Primi segnali di peggioramento già venerdì al Nord e tirreniche con nubi in aumento e qualche locale pioggia.

In una prima fase il tempo dovrebbe mantenersi invece ancora discreto al Sud, dove il peggioramento dovrebbe concretizzarsi soprattutto domenica a partire da Campania e Molise poi verso Sud.

Ad ogni modo si tratterebbe del primo serio peggioramento di stampo autunnale al Nord e sulla Toscana, con anche il ritorno della neve sulle Alpi in generale alle quote medie ( nei prossimi aggiornamenti maggiori dettagli )

Le temperature sono previste in calo al Centronord, in temporaneo aumento invece al Sud per richiamo caldo.

Venti sostenuti o a tratti forti tra Scirocco, Libeccio e Ponente.

La situazione è potenzialmente delicata, data anche la distanza temporale dall'evento seguiranno importanti aggiornamenti.

Sarà infatti il preludio per un periodo decisamente perturbato tra Nord Italia e medio-alto versante tirrenico, il quale potrebbe protrarsi con buona probabilità anche per la fine del mese di Ottobre e per il PONTE DI OGNISSANTI.