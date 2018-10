Maltempo flagella il sud e le isole, da venerdì si sposta al centro nord

Non si placa l'ondata di maltempo che sta coinvolgendo le isole maggiori e il Sud peninsulare, orchestrata da una depressione che dal Tirreno si è portata mercoledì sul Nord Africa, in particolare sulla Tunisia. Dal suo centro si innalza un fronte che risalendo verso nord investe le nostre regioni meridionali. I fenomeni hanno concesso una tregua sulla Sicilia, bersagliata mercoledì da temporali violenti che hanno coinvolto gran parte dell'isola ma che si sono accaniti soprattutto sul versante ionico.

Catania è stata allagata e moltissimi sono stati i disagi provocati dalla forte pioggia. Molte auto sono rimaste intrappolate nelle strade invase dalla pioggia, mentre cumuli di rifiuti che non sono stati raccolti sono stati trasportati dalla corrente lungo le strade.

Pesanti allagamenti anche a Palermo.

Non è da meno la Sardegna, dove solo nella notte altri 40mm abbondanti di pioggia si sono accumulati quelli di mercoledì sulla Coste Rei, nel Cagliaritano. Anche in questo caso la situazione è in alcuni punti critica per gli allagamenti.

Nel pomeriggio di mercoledì, inoltre, un fulmine ha colpito e ferito gravemente due escursionisti sul Monte Urpinu, nel Cagliaritano, che avevano cercato riparo sotto un albero durante il forte temporale. Piogge e temporali anche su Calabria, Basilicata e soprattutto in Puglia, interessata da nuovi fenomeni all'alba di giovedì tra Tavoliere e Daunia, dopo quelli di forte instabilità che si sono scaricati nella giornata di mercoledì e che hanno causato importanti allagamenti, come accaduto a Trani.

Nelle prossime ore la depressione attiva in queste ore sui mari meridionali tenderà a risalire verso Nord tra venerdì e sabato, portandosi dal basso Tirreno verso Sardegna e poi probabilmente Corsica e Ligure.

In questa fase avremo così un nuovo peggioramento sulle regioni del Centro nella giornata di venerdì, con nubi irregolari e qualche pioggia o rovescio sparso più probabile sui versanti adriatici e lungo le coste tirreniche. Fenomeni più intensi in Sardegna dove ancora una volta si avranno rovesci e temporali localmente forti. In attesa il Nord con condizioni inizialmente ancora ben soleggiate, ma tendenza ad aumento delle nubi da Sud tra sera e notte con primi piovaschi tra Emilia e alto Adriatico.

Nubi diffuse a tratti estese e compatte interesseranno anche il Nord con delle piogge sparse più probabili sui settori di Nordest; fenomeni molto più sporadici sul Nordovest. Nel frattempo si rinnova instabilità al Centrosud con rovesci e temporali sparsi, più incisivi sulle centrali tirreniche.

Situazione più tranquilla tra bassa Calabria e Sicilia con maggiori aperture e al più fenomeni isolati; precipitazioni più occasionali anche sul medio-basso versante adriatico dove non mancheranno aperture.