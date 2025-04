Maltempo in Piemonte: fiumi esondano, treni fermi, autostrade chiuse

Il Piemonte affronta una grave emergenza climatica: esondazioni, interruzioni ferroviarie e chiusure autostradali mettono in crisi la mobilità e la sicurezza pubblica.​

Il Piemonte è stato colpito da un'ondata di maltempo che ha causato esondazioni, interruzioni ferroviarie e chiusure autostradali, creando una situazione di emergenza in diverse aree della regione.​

Le intense piogge hanno provocato l'esondazione di numerosi fiumi, tra cui la Dora Baltea, che ha superato gli argini in più punti, causando allagamenti e danni alle infrastrutture. Le autorità locali hanno emesso un'allerta meteo rossa, invitando la popolazione a limitare gli spostamenti e a seguire le indicazioni della Protezione Civile.​

La situazione ha avuto un impatto significativo sulla rete ferroviaria. Numerosi treni regionali sono stati cancellati o hanno subito ritardi a causa di smottamenti e allagamenti lungo le linee. In particolare, le tratte Torino–Genova, Torino–Novi Ligure e Torino–Alessandria hanno registrato gravi disagi, con l'implementazione di servizi sostitutivi su gomma per garantire la mobilità dei passeggeri.

Anche la rete autostradale ha subito interruzioni. La A5 Torino-Aosta è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Ivrea e Pont-Saint-Martin a causa di frane e allagamenti. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la viabilità, ma al momento non è stata fornita una tempistica precisa per la riapertura.​

I soccorsi sono al lavoro per assistere le persone colpite e per monitorare l'evoluzione della situazione. La Protezione Civile ha attivato tutte le procedure necessarie per affrontare l'emergenza, coordinando gli interventi sul territorio e fornendo supporto alle amministrazioni locali.​

Le autorità invitano la popolazione a mantenere la calma, a evitare spostamenti non necessari e a seguire le indicazioni fornite attraverso i canali ufficiali. È fondamentale rimanere informati sull'evoluzione del maltempo e adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.