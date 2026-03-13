Maltempo nel weekend: pioggia intensa e neve anche a bassa quota

Una nuova perturbazione atlantica raggiunge l’Italia: piogge intense al Nord, nevicate abbondanti sulle Alpi e instabilità diffusa nel weekend.

Una nuova perturbazione di origine atlantica è pronta a investire l’Italia nel corso del fine settimana, portando con sé piogge diffuse, vento in rinforzo e abbondanti nevicate sulle Alpi, con fenomeni che in alcune aree potranno spingersi anche a quote relativamente basse.

I primi segnali del peggioramento si faranno notare già dalla serata di venerdì, quando le regioni del Nordovest inizieranno a essere interessate dalle prime nubi compatte provenienti dall’Atlantico. Dalle prime ore di sabato, il fronte perturbato entrerà progressivamente nel vivo, determinando un rapido deterioramento delle condizioni meteorologiche soprattutto sulle regioni settentrionali.

Le precipitazioni interesseranno in modo particolare il Nordovest, i settori alpini e le pianure a nord del Po, con fenomeni destinati a intensificarsi nel corso della giornata. Il maltempo raggiungerà gradualmente anche altre zone del Nord e, in serata, si estenderà alla Sardegna, inizialmente sui versanti occidentali.

L’arrivo della perturbazione sarà accompagnato dal ritorno della neve in montagna, con accumuli rilevanti soprattutto sulle Alpi occidentali. In alcune aree dell’alto Piemonte e della Valle d’Aosta si potrebbe registrare uno degli episodi nevosi più significativi della stagione, con nevicate che, durante i rovesci più intensi, potranno localmente spingersi fino ai fondovalle.

Secondo le previsioni, il limite delle nevicate si manterrà inizialmente attorno ai 1200-1400 metri, ma nel corso della giornata potrebbe scendere anche sotto i 1000 metri, soprattutto tra la sera di sabato e la notte successiva nelle zone alpine occidentali.

Il resto della penisola sarà interessato da condizioni più stabili. Le regioni del Centro e del Sud vivranno infatti una giornata generalmente più soleggiata, con soltanto qualche addensamento lungo la dorsale appenninica e locali fenomeni di instabilità sull’estremo Sud, dove si avvertiranno ancora gli effetti di una precedente circolazione depressionaria in allontanamento verso sud-est.

Nel dettaglio, sabato vedrà precipitazioni in progressiva estensione dal Nordovest verso Lombardia, Triveneto e Friuli Venezia Giulia, con piogge anche intense in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Gli accumuli potranno risultare particolarmente rilevanti sull’entroterra ligure occidentale e sul Verbano-Cusio-Ossola, con valori che localmente potranno superare i 100 millimetri di pioggia in 24 ore.

Al Centro, il tempo risulterà più variabile, con qualche pioggia sull’alta Toscana e ampie schiarite altrove. Al Sud, invece, si segnaleranno rovesci sparsi tra Sicilia orientale, Calabria e Salento, destinati comunque a esaurirsi entro la serata.

Nella giornata di domenica, il vortice ciclonico associato alla perturbazione si sposterà progressivamente verso il basso Tirreno, coinvolgendo soprattutto le isole maggiori e le regioni meridionali. Il Nord resterà ancora interessato da residua instabilità, con ulteriori nevicate sulle Alpi, più intense durante la notte tra sabato e domenica ma in graduale attenuazione nel corso della giornata.

Sulle Alpi occidentali gli accumuli di neve fresca potranno risultare particolarmente consistenti. Oltre i 2000 metri di quota sono attesi accumuli anche superiori al metro di neve, con punte che potrebbero raggiungere 150 centimetri nel Verbano-Cusio-Ossola e valori prossimi ai 120 centimetri nella Valle d’Aosta orientale. Quantità più contenute, ma comunque significative, sono previste anche su Alpi Cozie, Marittime e Liguri.

Una situazione che potrebbe determinare un aumento del rischio valanghe, soprattutto nelle ore successive alle nevicate più intense.

Per quanto riguarda il Centro Italia, domenica mattina si registreranno piogge deboli sulla costa toscana, seguite da schiarite nel resto della giornata. In serata è previsto invece un aumento della nuvolosità lungo il medio Adriatico, con le prime precipitazioni in arrivo anche in Abruzzo.

Al Sud, l’instabilità interesserà soprattutto Sicilia, Calabria e Basilicata, con rovesci e temporali più frequenti nel pomeriggio, mentre in Sardegna il tempo resterà perturbato con piogge diffuse e venti sostenuti.

Dal punto di vista delle temperature, si registrerà un calo termico al Nord nella giornata di sabato, mentre domenica è previsto un graduale aumento soprattutto lungo le regioni tirreniche. I venti soffieranno sostenuti dai quadranti meridionali, con Scirocco sul Tirreno e Maestrale forte in Sardegna.