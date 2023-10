Maltempo sull'Italia: L'autunno si fa sentire con forti venti, nubifragi e mareggiate

L'autunno sta per mostrare il suo lato più intenso sull'Italia, con un'imminente ondata di maltempo che porterà nubifragi, forti venti e mareggiate. Un'ampia area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico è in arrivo e investirà il Paese nei prossimi giorni. La giornata più critica è prevista per venerdì, quando transiterà un rapido e intenso fronte perturbato.

Le condizioni meteorologiche saranno notevolmente diverse da una parte all'altra dell'Italia. Tra mercoledì e giovedì, una circolazione di bassa pressione si intensificherà rapidamente a ovest del continente, dando origine a intense correnti di Libeccio e Scirocco. Questo dividerà l'Italia in due regioni meteorologicamente distinte. Il Nord e le regioni centrali Tirreniche saranno coinvolte da maltempo con temporali e nubifragi che potrebbero portare a criticità idrogeologiche, in particolare tra Liguria di Levante e Toscana. Nel resto del Paese, temporaneamente, le condizioni saranno estive, con temperature che potrebbero superare i 30°C, con punte di 34-35°C previste a Palermo.

Venerdì, si prevede il passaggio di un'intensa perturbazione che colpirà principalmente le regioni del Centro-Nord. Questo fronte perturbato si svilupperà da un'area di bassa pressione proveniente dal Golfo del Leone verso il Nord Italia. Ci saranno precipitazioni intense e abbondanti su gran parte del Nord e delle regioni Tirreniche, con fenomeni che potrebbero assumere carattere di temporale o nubifragio. Si prevedono accumuli di pioggia significativi, con possibili criticità idrogeologiche. Anche sabato il fronte raggiungerà le regioni del Sud, portando rovesci e temporali, con il rischio di grandinate e fenomeni vorticosi.

In concomitanza con questa situazione meteorologica, si verificherà un rapido abbassamento della pressione atmosferica, causando forti venti in tutto il Paese. Venerdì, molte regioni saranno colpite da venti tempestosi provenienti da sud, con raffiche fino a 80-100km/h. Questi venti colpiranno il Mar di Corsica, la Sardegna, il Mar Ligure e la Dorsale Appenninica, tra gli altri. I mari saranno molto mossi o agitati, con forti mareggiate previste. Inoltre, si prevedono maree molto sostenute sull'Alto Adriatico, con valori oltre i 125-130cm a Venezia.

Questa fase di maltempo dovrebbe concludersi sabato, ma nei giorni successivi l'Italia rimarrà coinvolta da una circolazione depressionaria attiva sull'Europa centro-settentrionale, con il passaggio di fronti perturbati, seppur meno intensi rispetto a quanto atteso tra venerdì e sabato. La situazione sarà costantemente monitorata per garantire la sicurezza pubblica durante questo periodo di condizioni meteorologiche avverse.