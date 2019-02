Maltempo sulla Penisola, con neve al nord e piogge al Centro-Sud

Un'intensa perturbazione atlantica si prepara ad entrare in azione sull'Italia, orchestrata da un profondo minimo depressionario che si scaverà fino a raggiungere valori inferiori a 990hPa subito ad ovest dell'Italia. Darà luogo a condizioni di maltempo soprattutto sulle regioni tirreniche e al Nord, con nevicate anche sulla Val Padana centro-occidentale.



VENERDÌ: La perturbazione raggiungerà la sua massima intensità al Nord con piogge diffuse e neve fino in pianura su Piemonte, alta Lombardia ed ovest Emilia con accumuli abbondanti sulle Alpi e neve fresca anche superiore al metro oltre i 1500m su quelle Marittime. Neve inizialmente in collina al Nordest, pur con fiocchi ancora fin sui fondovalle alpini al mattino, poi in rialzo in serata su pianure e Prealpi, ma con accumuli importanti oltre i 2000m, intorno al metro e oltre su Alpi Retiche e Dolomiti. Nubi e piogge su Sardegna e tirreniche centro-settentrionali e Campania con limite neve in netto rialzo per la risalita di correnti miti meridionali.

Fenomeni anche intensi su alta Toscana, temporaleschi sull'ovest della Sardegna. Asciutti estremo Sud e adriatiche con parziali schiarite, gli accumuli pluviometrici complessivi potranno superare punte di 100-150mm su Prealpi centro-orientali, specie Carniche e Giulie ma anche bellunese, nonchè sull'alta Toscana, in particolare su Alpi Apuane, Garfagnana, Lunigiana Non escluse locali criticità idrogeologiche, dato che alle piogge intense si sommeranno gli accumuli indotti dalla fusione della neve per rialzo termico. Possibili anche locali allagamenti lampo su centrali tirreniche e alte pianure del Nordest.

ATTENZIONE AI VENTI, in sensibile intensificazione in giornata, di Libeccio sui bacini occidentali, da sud sullo Ionio, di Scirocco su quelli ad est dello Stivale, con mari che diverranno molto mossi o agitati.

SABATO: A tratti instabile al Nord con fenomeni più frequenti su Friuli e in serata anche su tratti del Nordovest.

Instabile sulle regioni tirreniche, specie centro-settentrionali con piogge e rovesci, ancora all'asciutto adriatiche e ioniche.

Neve sulle Alpi dai 600/1000m, ben oltre i 1000m sull'Appennino.