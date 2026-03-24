Marsilio attacca il fronte del No: “Riforma travisata, occasione persa”

Dopo il referendum sulla giustizia, il presidente dell’Abruzzo critica la narrazione della campagna elettorale e parla di un’opportunità mancata per intervenire su un sistema discusso da anni.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, interviene sul risultato del referendum costituzionale sulla giustizia, definendolo una “occasione sprecata” per avviare una riforma attesa da tempo. Secondo il governatore, il confronto pubblico si sarebbe concentrato più su una narrazione semplificata che sui contenuti tecnici del provvedimento.

Marsilio evidenzia come il fronte del No abbia avuto maggiore efficacia comunicativa, riuscendo – a suo avviso – a “mistificare” i punti della riforma, descritta come complessa e difficilmente sintetizzabile in modo immediato. “Era più semplice sostenere che la politica volesse sottomettere i giudici”, ha dichiarato, sottolineando come questo tipo di messaggio abbia inciso sulla percezione dell’elettorato.

Nel suo intervento, il presidente abruzzese richiama anche il lungo percorso di discussione che ha accompagnato negli anni i tentativi di modifica del sistema giudiziario, spesso rimasti senza esito. Il voto referendario, secondo Marsilio, rappresentava quindi un passaggio rilevante per affrontare criticità strutturali ormai note.

La riflessione si inserisce in un dibattito più ampio che, dopo l’esito delle urne, continua a coinvolgere esponenti istituzionali e politici. Il tema della riforma della giustizia resta infatti al centro dell’agenda, tra esigenze di efficienza, equilibrio tra i poteri e necessità di maggiore chiarezza nella comunicazione verso i cittadini.