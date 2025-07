Martedì instabile e fresco, poi le temperature riprendono in tutta Italia

Fino a martedì 29 luglio instabilità diffusa su Adriatiche e Sud, poi graduale miglioramento meteo da giovedì con prevalenza di sole e temperature in rialzo.

Domani, martedì 29 luglio, il tempo resterà instabile sul medio Adriatico e al Sud, con rovesci e locali temporali sul Molise, la Puglia garganica e sull’alto basso Tirreno. Le temperature saranno in calo in queste aree, con massime comprese tra 25 e 29 °C. Al Nord, residui piovaschi sui rilievi del Nordest e sulla Romagna, altrove prevale il sereno, con clima più mite e massime tra 24 e 28 °C. Le zone centrali, soprattutto sull’Adriatico, sperimenteranno temporali mattutini in attenuazione nel pomeriggio, con tendenza al rialzo termico e punte fino a 29 °C.

Mercoledì 30 luglio la variabilità permane, specie al Nord con piogge isolate su Alpi e Prealpi nelle ore centrali. Le temperature saranno stazionarie tra 24 e 28 °C. Al Centro, la mattinata sarà in prevalenza soleggiata, ma dal pomeriggio sono possibili piovaschi o temporali sull’Appennino. Le massime saliranno leggermente, oscillando tra 25 e 30 °C. Anche al Sud permarrà una certa variabilità, con precipitazioni sparsi sul basso Tirreno e rilievi; massime tra 25 e 30 °C.

Da giovedì 31 luglio, il tempo tende verso una condizione di stabilità. Al Nord, cieli sereni su pianure e coste, qualche locale pioggia pomeridiana sull’Appennino emiliano; temperature in aumento, con massime tra 26 e 30 °C. Al Centro, soleggiato sulle pianure e i litorali, lieve instabilità sui rilievi appenninici; le massime oscilleranno tra 26 e 31 °C. Anche al Sud il clima migliora, con poche nubi e qualche pioggia pomeridiana solo sui rilievi; massime tra 26 e 31 °C.

Nei giorni successivi (venerdì 1 e sabato 2 agosto), il Nord vedrà alternarsi cieli coperti e nubi sparse, con piogge deboli su Alpi centrali; al Centro e al Sud si consoliderà una condizione più soleggiata, salvo residui annuvolamenti locali sui rilievi. Domenica 3 agosto si conferma una prevalenza di tempo stabile, con qualche precipitazione moderata localizzata tra Liguria e pianure nord-occidentali.

In breve: fino al 30 luglio persisterà un clima piuttosto instabile e fresco, soprattutto al Centro-Sud. A partire da giovedì inizierà una fase di miglioramento graduale, con più sole su buona parte del Paese e temperature in rialzo, avvicinandosi ai valori tipici della stagione estiva.

Questa tendenza rispecchia l’ingresso di una campana anticiclonica di matrice atlantica in graduale affermazione, che favorirà maggiore stabilità, ma senza gli eccessi di caldo africano comunemente attesi in piena estate.