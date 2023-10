Massima Allerta Meteo: Cambio Repentino di Temperature e Alto Rischio Alluvionale

Un'importante cambiamento nelle condizioni meteorologiche è in arrivo con l'anticiclone scandinavo. Questo porterà un brusco calo delle temperature, con una diminuzione di circa 15°C rispetto all'attuale periodo, e il ritorno delle precipitazioni. Una fase di maltempo è alle porte, e questo cambiamento avverrà a livello continentale. Una potente perturbazione proveniente dalla Penisola Iberica, spinta da correnti atlantiche, avrà un impatto significativo sulle condizioni meteorologiche.

E' importante prestare attenzione poiché, a causa delle temperature ancora relativamente alte delle acque superficiali nei mari circostanti e dell'interazione tra diverse masse d'aria, c'è il rischio di forti temporali in grado di scaricare notevoli quantità di pioggia e grandine.

Questo cambiamento è previsto per la settimana dal 16 al 23 ottobre, con un graduale spostamento dei massimi di geopotenziale verso la Scandinavia. Le temperature diminuiranno soprattutto al Nord e in parte del Centro, con valori al di sotto della media per questo periodo.

Nella settimana successiva, dal 23 al 31 ottobre, l'Italia dovrebbe continuare a essere influenzata dall'anticiclone scandinavo, con episodi di pioggia legati all'arrivo di aria umida atlantica nel bacino centrale del Mediterraneo. Le temperature saranno più vicine alle medie tipiche per il periodo, o leggermente superiori al Centro e al Sud.

Le regioni a rischio includono la Liguria e le regioni tirreniche come la Toscana, il Lazio, la Campania e la Calabria, con la possibilità di allagamenti locali. Le piogge interesseranno gran parte del Centro-Nord. Inoltre, è previsto un significativo calo delle temperature. Tra il 19 e il 20 ottobre, un secondo impulso instabile potrebbe colpire le regioni settentrionali, portando ulteriori piogge e temporali, oltre alle prime nevicate sulle Alpi. Piogge più abbondanti, a tratti sotto forma di nubifragi, si abbatteranno sulla Toscana, il Lazio e la Liguria, per poi estendersi alla maggior parte del Paese.

Questo improvviso cambiamento meteorologico è attribuibile a una vasta area ciclonica nel comparto atlantico, nota come "Depressione d'Islanda," che inizierà a formarsi nei prossimi giorni. Quest'area ciclonica, nota come "la fucina delle perturbazioni," è il motore della stagione autunnale, in grado di pilotare piogge intense inizialmente verso Regno Unito, Francia e Penisola Iberica, e successivamente anche verso il Mediterraneo, compresa l'Italia.

Un fattore chiave nelle prossime settimane sarà la temperatura ancora elevata dei mari circostanti, che potrebbe fornire l'energia necessaria per lo sviluppo di intense celle temporalesche in grado di provocare piogge abbondanti in poche ore, con il rischio di alluvioni improvvise. È quindi importante prestare attenzione alle previsioni meteorologiche e alle possibili allerte.