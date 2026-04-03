Mazzi al Turismo, svolta nel governo: cosa cambia davvero oggi

Nuovo assetto per il turismo italiano: Mazzi giura al Quirinale e assume ufficialmente l’incarico, con Meloni che lascia l’interim dopo mesi di gestione diretta

Il comparto turistico, tra crescita e nuove sfide, torna al centro dell’azione di governo con la nomina di un ministro dedicato e nuove prospettive operative

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ufficializzato al Quirinale la nomina di Gianmarco Mazzi come nuovo Ministro del Turismo, su proposta del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Con questo passaggio istituzionale si conclude la fase di gestione ad interim dello stesso dicastero da parte della premier.

Dopo la firma del decreto, il neo ministro ha prestato il consueto giuramento nelle mani del Capo dello Stato, alla presenza del Segretario Generale della Presidenza, Ugo Zampetti, e del Consigliere Militare, Gianni Candotti. Alla cerimonia erano presenti anche la stessa Meloni e il sottosegretario Alfredo Mantovano.

Nel suo primo intervento ufficiale, Mazzi ha evidenziato come il turismo rappresenti “un settore ricco di competenze e professionalità, che necessita di una gestione attenta e strutturata, essendo uno dei principali pilastri dell’economia italiana”. Il ministro ha inoltre espresso gratitudine per la fiducia ricevuta dalle istituzioni, sottolineando l’impegno a valorizzare ulteriormente un comparto strategico per il Paese.

Un passaggio è stato dedicato anche alla collaborazione con il mondo della cultura, con un riferimento diretto all’esperienza maturata accanto al ministro Alessandro Giuli. Mazzi ha ribadito l’intenzione di proseguire lungo una linea di integrazione tra turismo e patrimonio culturale, considerata fondamentale per rafforzare l’attrattività internazionale dell’Italia.

La nomina arriva in un momento in cui il turismo nazionale registra segnali di consolidamento dopo le difficoltà degli anni recenti, con l’obiettivo dichiarato di sostenere la crescita, migliorare l’organizzazione dell’offerta e affrontare le sfide legate alla competitività globale.