Meteo: Anticiclone Africano in Avvicinamento all'Italia - Caldo Intenso e Isolati Temporali nel Week

L'Italia si prepara ad accogliere un'imponente ondata di caldo africano nel prossimo fine settimana, ma non prima di qualche isolato temporale. Attualmente, il paese è ancora influenzato da correnti fresche di origine scandinava lungo il suo margine orientale, portando con sé variazioni atmosferiche e sporadiche precipitazioni sulle Alpi Altoatesine e Giulie. Tuttavia, questo flusso sta rallentando l'ingresso di un possente promontorio anticiclonico di origine africana, che sta facendo registrare temperature fino a 45°C in Spagna.

Nelle prossime giornate, in particolare a partire dalla domenica, l'aria sub tropicale proveniente da questo promontorio inizierà a raggiungere l'Italia, portando con sé un'intensificazione del caldo, soprattutto al Centro Nord del paese. In concomitanza con l'arrivo del caldo, è prevista anche un po' di instabilità diurna lungo l'arco alpino, con la possibilità di temporali isolati, talvolta anche di forte intensità.

Per quanto riguarda le prossime giornate, per oggi e domani non sono previsti particolari cambiamenti significativi. Il tempo rimarrà generalmente stabile con prevalenza di sole, anche se qualche variabilità potrà persistere nel pomeriggio sulle Alpi orientali, associandosi a possibili isolati piovaschi o temporali. Le temperature si manterranno nei limiti medi della stagione, seppur con un leggero aumento.

Venerdì, il paese godrà di una giornata prevalentemente soleggiata, eccezion fatta per alcune nubi diurne che potrebbero svilupparsi sulle Alpi e sull'Appennino meridionale calabrese, portando con sé qualche isolato temporale legato al riscaldamento. Le temperature rimarranno stabili, mantenendosi all'interno delle medie stagionali.

Il sabato segnerà un graduale aumento della temperatura e dell'umidità, soprattutto al Centro Nord del paese. Questo potrebbe favorire lo sviluppo di temporali pomeridiani o serali lungo l'arco alpino, mentre le temperature aumenteranno sopra la media e l'afa si farà più intensa. Al Sud, invece, il tempo rimarrà prevalentemente soleggiato, con l'eccezione di qualche disturbo pomeridiano sull'Appennino calabrese, che potrebbe causare isolati piovaschi.

Domenica, ci si aspetta ancora stabilità e prevalenza di sole, ma con l'insorgenza di temporali diurni sulle zone alpine, talvolta anche di forte intensità. Al Centro Nord, le temperature saranno superiori alla media, raggiungendo punte di 36/37°C. Nel Sud, le temperature si manterranno più vicine alle medie stagionali, eccetto che in Sardegna, dove il caldo inizierà a farsi sentire. Le giornate di lunedì e martedì, in coincidenza con la festa di Ferragosto, saranno caratterizzate da caldo e occasionali temporali isolati.