Meteo: Anticiclone in Ascesa, Sole Prevalente e Temperature Gradevoli

L'anticiclone sta guadagnando terreno, portando condizioni meteorologiche stabili e soleggiato predominante su gran parte del territorio italiano. L'ultimo fronte di instabilità collegato alle correnti fresche settentrionali si allontana dall'Italia meridionale, lasciando dietro di sé solo residui fenomeni temporaleschi, mentre le temperature rimarranno ancora piacevolmente calde.

La scarsa instabilità che ha caratterizzato il panorama meteorologico meridionale fino alle ore serali di lunedì, dovuta al passaggio di un fronte di instabilità associato a correnti settentrionali, si sta affievolendo. Attualmente, sono previsti solo isolati addensamenti cumuliformi con brevi rovesci nelle regioni del basso Veneto orientale e del basso Friuli, segnali chiari di un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nelle prossime 24/48 ore, due diverse situazioni meteorologiche si svilupperanno su scala europea. Da un lato, il profondo vortice di bassa pressione centrato sulla Scandinavia meridionale continuerà a influenzare il tempo nell'Europa centro-settentrionale, portando maltempo in diverse aree. Dall'altro lato, una depressione atlantica a ovest del Regno Unito richiamerà correnti calde di origine africana sulla Penisola Iberica.

L'Italia si troverà in un'interessante posizione intermedia tra queste due dinamiche. Mentre il paese non sarà più colpito dai fronti perturbati associati al vortice scandinavo, potrebbero verificarsi alcuni innocui passaggi nuvolosi stratificati e brevi rovesci sulle Alpi orientali. Allo stesso tempo, l'anticiclone di origine africana non avrà ancora un impatto diretto sull'Italia. Di conseguenza, ci attendono alcuni giorni di bel tempo in generale, con il sole che prevalerà e le temperature in aumento, seppur restando all'interno delle medie stagionali.

Questa situazione di tempo stabile e gradevole sarà temporanea, poiché nel corso del prossimo fine settimana la depressione atlantica prenderà gradualmente il sopravvento sul vortice scandinavo, influenzando in modo più diretto l'Europa occidentale e parte del bacino del Mediterraneo. Questo porterà temporali e un rafforzamento delle temperature, segnalando un possibile cambiamento nelle condizioni meteorologiche a venire.